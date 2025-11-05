Ce panneau CFF en panne a fait rire les pendulaires

A la gare d’Aarau, les informations concernant les trains étaient affichées à l’envers, la semaine dernière. Un incident extrêmement rare, mais lié à une panne banale.

Ces derniers jours, les voyageurs qui prenaient le train à Aarau ont dû y s'y prendre à deux fois pour lire certains panneaux d'affichage. Sur un quai, les destinations affichées étaient… à l’envers. Au lieu de Olten et Lausanne, on pouvait y lire uʇlO ou ǝuuɐsnɐ˥.

L’anomalie a notamment été repérée par Giovanni Leardini, le chef de la communication du Département de la construction, des transports et de l’environnement du canton d’Argovie.

La semaine dernière, ce dernier a publié une photo sur Instagram accompagnée d’un commentaire ironique:

«Les CFF, toujours aussi créatifs»

Mardi, le député évangélique Lutz Fischer a renchéri avec un autre post montrant le même panneau inversé:

«Les CFF sont plus créatifs qu’on ne le pense»

L'annonce est à l'envers. Image: Lutz Fischer

Que se passe-t-il donc à la gare d’Aarau? Un élan d’inspiration artistique des CFF? Une tentative d’affichage inclusif à destination des chauves-souris? Ou la manifestation d’une intelligence artificielle devenue incontrôlable?

Comme souvent, la réponse est bien moins spectaculaire. La cause était tout simplement un capteur défectueux. Ce dernier est responsable de l’orientation correcte de l’écran, explique Mara Zenhäusern, porte-parole des CFF. Lorsqu’il tombe en panne, le texte peut apparaître en miroir ou tête en bas.

Un incident très rare aux CFF

Une explication plutôt banale, pour un incident somme toute peu fréquent. Un cas similaire ne s’était produit qu’une seule fois auparavant, à Wallisellen (ZH), en raison d’une erreur de configuration survenue lors d’une intervention technique. Une simple pression sur le mauvais bouton, et voilà ce qu'il peut arriver.

A Aarau, tout est désormais rentré dans l’ordre. L’écran affiche de nouveau les informations dans le bon sens. Le capteur défectueux doit encore être remplacé, précisent les CFF, mais l’affichage a entre-temps été corrigé manuellement. (phh)

Traduit de l'allemand par Joel Espi