Le demi‑tarif reste et pourrait coûter moins cher

L’abonnement demi‑tarif pour les transports publics sera maintenu et devrait même devenir moins cher, assure Helmut Eichhorn, directeur général d’Alliance SwissPass.
19.10.2025, 08:0119.10.2025, 08:01

L'abonnement demi-tarif pour les transports publics sera maintenu, rassure dimanche dans le SonntagsBlick Helmut Eichhorn, le directeur général d'Alliance SwissPass, après les gros titres de certains médias sur sa disparition. Il «sera même moins cher», assure-t-il.

La réduction de prix avec l'actuel abonnement demi-tarif est de 50% au maximum, alors qu'avec le nouvel abonnement, le rabais sera de 50% au moins, affirme Eichhorn. L'objectif est de mettre en place un système de bonus compréhensible, qui permet de savoir à tout moment combien de kilomètres ont été parcourus et quel rabais en résulte, ajoute-t-il.

«De plus, un prix est affiché avant et après chaque trajet. Tout cela est très transparent. Il n'y aura pas d'augmentation de prix cachée»
Eichhorn
On en sait plus sur les rumeurs de suppression du demi-tarif

SwissPass simplifie trois produits

Selon lui, il ne devrait plus y avoir à l'avenir que trois produits: un modèle de base pour lequel il faut payer le tarif plein, une offre forfaitaire comme l'abonnement général et un abonnement Smart.

«Cet abonnement Smart correspond à l'actuel demi-tarif et est en outre complété par un système de bonus»

Avec ce système simplifié, précise Eichhorn, «nous espérons déclencher une utilisation accrue des trains, trams et bus afin de générer des recettes supplémentaires».

Le nouveau système n'est encore qu'un projet, relève cependant le directeur d'Alliance SwissPass. Aucune décision définitive sur son introduction n'a été prise, ajoute-t-il. (tib/ats)

Cette Suissesse raconte comment elle s'est «noyée» dans ses dettes
«Il faut ficher les antifas comme les hooligans»
Cette enseignante suisse dépense des milliers de francs pour travailler
Milliardaire, suisse et antifa présumé, il est dans le viseur de Trump
Record de vols de drones signalés en Suisse: voici ce que prépare l'armée
Elle sait comment éliminer les «tueurs silencieux» de l'eau en Suisse
