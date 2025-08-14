beau temps20°
DE | FR
burger
Suisse
CFF

CFF: un filet de vigne provoque des retards en Romandie

Peturbations CFF entre Neuchâtel et Lausanne.
Perturbations ferroviaires entre Neuchâtel et Lausanne. Image: watson

CFF: un filet de vigne provoque des retards en Suisse romande

Le trafic ferroviaire entre Neuchâtel et Lausanne est actuellement perturbé. Des retards et des suppressions sont à prévoir.
14.08.2025, 07:5314.08.2025, 08:47
Plus de «Suisse»

En raison d'un «filet de vigne posé sur la ligne de contact», plus aucun train ne circule actuellement entre Grandson et Gorgier (NE), sur la ligne Yverdon-les-Bains-Neuchâtel.

Sur leur site, les CFF expliquent que les lignes IC5, IR, IR57 et R13 sont concernées. La restriction dure au moins jusqu'à 09h30 et des retards et des suppressions sont à prévoir.

Les CFF lancent un nouveau type de billet dégriffé

Un service de bus de remplacement va être mis en place. Un premier départ est prévu de Neuchâtel pour Yverdon-les-Bains à 08h40. Pour l'heure, les voyageurs concernés peuvent emprunter les bus de la ligne 630. (jzs)

Développement suit

Plus d'articles sur les CFF

Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
de Reto Fehr
7
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
de Cynthia Ruefli
Sabotages en série sur les voies CFF
de Nathalie Wolgensinger
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
de Stefan Ehrbar
1
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Voici quand la vague de chaleur devrait se terminer en Suisse
2
TF1 s’offusque de l’amende que ce Français doit payer en Suisse
3
Le retour de Roger Federer semble parfaitement calculé
Ce colis que vous n'avez pas commandé cache sûrement une arnaque
Un nouveau type d'escroquerie sévit en Suisse romande: des personnes se voient facturer des biens pourtant jamais commandés. La Fédération romande des consommateurs (FRC) confirme que le phénomène est en augmentation.
Cet auditeur de l'émission On en parle de la RTS n'avait jamais passé de commande sur Amazon. Il ne possède d'ailleurs pas de compte client sur la plateforme. Début mai, ce Romand a pourtant reçu un CD commandé sur le site allemand du géant du commerce en ligne.
L’article