Perturbations ferroviaires entre Neuchâtel et Lausanne. Image: watson

CFF: un filet de vigne provoque des retards en Suisse romande

Le trafic ferroviaire entre Neuchâtel et Lausanne est actuellement perturbé. Des retards et des suppressions sont à prévoir.

En raison d'un «filet de vigne posé sur la ligne de contact», plus aucun train ne circule actuellement entre Grandson et Gorgier (NE), sur la ligne Yverdon-les-Bains-Neuchâtel.

Sur leur site, les CFF expliquent que les lignes IC5, IR, IR57 et R13 sont concernées. La restriction dure au moins jusqu'à 09h30 et des retards et des suppressions sont à prévoir.

Un service de bus de remplacement va être mis en place. Un premier départ est prévu de Neuchâtel pour Yverdon-les-Bains à 08h40. Pour l'heure, les voyageurs concernés peuvent emprunter les bus de la ligne 630. (jzs)

