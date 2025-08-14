CFF: un filet de vigne provoque des retards en Suisse romande

Perturbations ferroviaires entre Neuchâtel et Lausanne. Image: watson
Le trafic ferroviaire entre Neuchâtel et Lausanne est actuellement perturbé. Des retards et des suppressions sont à prévoir.
14.08.2025, 07:5314.08.2025, 08:47
En raison d'un «filet de vigne posé sur la ligne de contact», plus aucun train ne circule actuellement entre Grandson et Gorgier (NE), sur la ligne Yverdon-les-Bains-Neuchâtel.
Sur leur site, les CFF expliquent que les lignes IC5, IR, IR57 et R13 sont concernées. La restriction dure au moins jusqu'à 09h30 et des retards et des suppressions sont à prévoir.
Un service de bus de remplacement va être mis en place. Un premier départ est prévu de Neuchâtel pour Yverdon-les-Bains à 08h40. Pour l'heure, les voyageurs concernés peuvent emprunter les bus de la ligne 630. (jzs)
Développement suit
