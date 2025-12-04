en partie ensoleillé
Les CFF présentent un nouveau train de nuit

Ein HZPP-Nachtzug der kroatischen Eisenbahngesellschaft Hrvatske zeljeznice Putnicki prijevoz HZPP am Hauptbahnhof Zuerich, aufgenommen am Samstag, 15. November 2025 in Zuerich. (KEYSTONE/Michael Buho ...
Un train de nuit à Zurich en novembre 2025.Image: KEYSTONE

04.12.2025, 13:17

Présenté à Zurich, le train, considéré comme l'un des plus modernes d'Europe, circulera notamment à Amsterdam et Vienne dès 2026. Mais le financement de ce moyen de transport reste controversé au niveau politique.
04.12.2025, 13:1704.12.2025, 13:17

Les CFF ont présenté, jeudi à Zurich, le nouveau train de nuit qui prend le relais de l'ancienne génération des «Nightjet» à destination de Hambourg (D). Ce type de train circulera aussi en direction d'Amsterdam et de Vienne dès l'an prochain.

Coup de frein pour le nouveau train de nuit des CFF

Le premier nouveau «Nightjet» des CFF et de la compagnie autrichienne ÖBB a été baptisé «City of Zurich». Il s'agit d'un des trains de nuit les plus modernes d'Europe, selon les CFF. Il dispose de lits fixes et de voitures-couchettes à quatre places. La voiture-lits Comfort Plus est équipée de sa propre cabine de toilettes et de douches.

«Mini-cabines» pour personnes seules

Il comprend aussi des «mini-cabines» pour personnes voyageant seules. Outre leur lit, ces cabines contiennent une table de petit-déjeuner mobile, un miroir et une lampe de lecture individuelle. Les personnes voyageant en duo peuvent opter pour deux mini-cabines en tête du train, qui communiquent par une porte coulissante.

Un système d’accès moderne à l’aide d’une carte NFC, similaire à ceux que l’on trouve dans les hôtels, un écran tactile de commande et des possibilités de recharge USB complètent l’équipement des voitures-lits, des voitures-couchettes et des mini-cabines. Un compartiment doté d’un accès à plancher surbaissé et de toilettes modernes est prévu pour les personnes à mobilité réduite.

Débat politique

«Les nouveaux trains de nuit contribuent de manière importante à l'attractivité des voyages respectueux du climat», soulignent les CFF. Ils renforcent l'offre du trafic voyageurs international et favorisent la mobilité durable transfrontalière.

Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie

Le financement des trains de nuit est un sujet controversé au niveau politique. Cette semaine, le Conseil des Etats s'est opposé à la subvention de la liaison Zurich – Malmö (Suède) dans le budget 2026. Le Conseil national doit encore se prononcer sur ce point. Le Conseil fédéral prévoit une enveloppe de 10 millions de francs à cette fin.

L'offre en trains de nuit s'est fortement réduite dans les années 2010 par manque de demande, notamment, les liaisons aériennes et par bus étant devenues particulièrement bon marché. Le débat sur la protection du climat a relancé la discussion sur ces liaisons ferroviaires. À l'origine, les Chambres fédérales voulaient allouer 30 millions de francs par an dans les trains de nuit, mais les projets de liaisons vers Barcelone et Rome ont été abandonnés entretemps. (ag/ats)

