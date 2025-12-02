bien ensoleillé
Conseil des Etats

CFF: revers pour le train de nuit Bâle-Malmö

Le train de nuit des CFF est prévu partenariat avec la compagne allemande RDC Deutschland (image d&#039;archives).
Le train de nuit des CFF est prévu en partenariat avec la compagne allemande RDC Deutschland (image d'archives).

Coup de frein pour le nouveau train de nuit des CFF

Trop cher et pas rentable: le Conseil des Etats s'est prononcé contre la ligne ferroviaire Bâle-Malmö. Dans une autre thématique, il accepté 150 millions de francs pour l'assurance-chômage.
02.12.2025, 13:0202.12.2025, 13:02

Le Conseil des Etats ne veut pas de la ligne de train reliant la Suisse à Malmö en Suède. Il a coupé mardi une manne de 10 millions, mettant un coup de frein au lancement du train de nuit prévu le printemps prochain. Le National doit encore se prononcer.

Le Conseil fédéral prévoit d'injecter 47 millions jusqu'en 2030. La ligne Bâle-Malmö serait une rescapée des coupes budgétaires prévues par le Conseil fédéral dans le transport ferroviaire international.

Les CFF dévoilent leur futur train de nuit

Pour que ce train circule, la Confédération doit payer dix millions chaque année, a déclaré Jakob Stark (UDC/TH) pour la commission. Cette liaison coûte beaucoup trop cher et n'est pas rentable, a-t-il ajouté. Il n'est pas acceptable d'investir dans cette ligne internationale alors que le transport régional est en difficulté, a appuyé Beat Rieder (Centre/VS).

Plus d'argent pour l'assurance-chômage

La gauche, qui veut sauver cette ligne, a proposé un budget de 6,5 millions. Ce montant, complété par un crédit de 3,5 millions pour l'année 2025, permettra le lancement de la ligne, a précisé Baptiste Hurni (PS/NE). Mais il n'a pas été suivi, par 26 voix contre 16.

Les sénateurs ont par contre, par 21 voix contre 19, maintenu le budget de 30 millions dédié à la propulsion alternative sans CO2 pour les bus et bateaux. La majorité de la commission voulait couper cette manne de dix millions.

Voici combien coûtera le train de nuit CFF pour la Suède

La Chambre des cantons a encore accepté, par 22 voix contre 18 et 1 abstention, de prévoir 150 millions de francs pour l'assurance-chômage. Le Conseil des Etats a validé une proposition de dernière minute de Damian Müller (PLR/LU), qui s'est inspiré d'une proposition de la commission des finances du National. (jzs/ats)

