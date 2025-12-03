ciel couvert
Guin (FR): un trentenaire grièvement blessé dans un incendie

Un trentenaire fribourgeois grièvement blessé dans un incendie

Un habitant du hameau de Menziswil, dans la commune de Guin, a été grièvement blessé dans un incendie. Les causes du sinistre ne sont pas connues dans l'immédiat.
03.12.2025, 23:0103.12.2025, 23:01

Un homme de 32 ans a été grièvement blessé mercredi après-midi dans l'incendie d'une maison dans le hameau de Menziswil, sur la commune de Guin (FR). Il a été emmené à l'hôpital.

Les pompiers sont intervenus à vers 15h35 pour l'incendie d'une maison abritant deux appartements, indique la police cantonale dans un communiqué. Les deux habitants présents dans le bâtiment ont pu sortir à temps. Outre le trentenaire grièvement blessé, une femme de 74 ans a été consultée sur place par les ambulanciers.

L’incendie s’est rapidement propagé à l'ensemble de la maison. Les pompiers ont pu circonscrire le sinistre, mais les dégâts au bâtiment semblent importants, précise la police. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du sinistre.

(ats/acu)

