CFF: Des liaisons directes vers Verbier dès le 14 décembre

Les CFF renforcent une offre «très appréciée»

Très demandés par la clientèle, les trains directs vers Verbier reviennent cet hiver, avec des départs depuis Genève-Aéroport et Fribourg.
02.12.2025, 12:19

Cet hiver, dès le 14 décembre, les voyageurs en provenance de l'arc lémanique pourront rejoindre Verbier via Le Châble (VS) grâce à deux trains directs par jour, disponibles le week-end et les jours fériés. Les liaisons directes depuis Fribourg se poursuivent aussi.

«Les trains directs vers les stations de sports d’hiver répondent à une forte attente de la clientèle», expliquent les CFF dans un communiqué mardi. Cette offre hivernale «très appréciée» – disponible depuis plus de cinq ans – se voit ainsi renforcée.

Une vue du Chable le mercredi 8 octobre 2025 sur la commune de Val de Bagnes en Valais. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
Le Châble (quand ce n'est pas l'hiver).Image: KEYSTONE

Les voyageurs pourront ainsi rejoindre Le Châble depuis Genève et depuis Fribourg sans changer de train. L'itinéraire comprend deux circulations par jour et par direction via Le Verbier Express et le VosAlpes Express.

Les trains en question partent de Genève-Aéroport à 6h30 (arrivée à 8h52) et à 8h30 (arrivée à 10h52) et repartent de la station valaisanne à 15h57 (arrivée à 18h30) et 16h57 (arrivée à 19h30). Le départ depuis Fribourg se fait, quant à lui, à 7h22, avec arrivée à 9h17. Dans l'autre sens, les voyageurs qui repartent à 16h29 et arrivent à 18h42. (jah/ats)

