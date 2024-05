Voici quand la ligne CFF entre Yverdon et Lausanne sera rétablie

La ligne Lausanne - Yverdon devrait rouvrir à l'ensemble du trafic ferroviaire dans l'après-midi. Les CFF indiquent que tout rentrera dans l'ordre à 14h50.

La remise en état de la ligne CFF est terminée. Keystone

En raison d'une inondation survenue, vers 13h30, jeudi 30 mai, le trafic ferroviaire a été interrompu entre Chavornay et Yverdon-les-Bains paralysant les lignes Genève-Yverdon et Lausanne-Yverdon. «Les travaux de remise en état de la deuxième voie ont eu lieu durant la matinée et l’entier du trafic va reprendre à la normale aujourd’hui à 14h50», assurent les CFF ce vendredi.

Pour rappel, le Ruisseau des Combes a débordé, jeudi, inondant environ 400 mètres de voies ferrées sur la ligne entre Ependes et Chavornay. Cet incident a entraîné l'interruption totale du trafic ferroviaire sur ce tronçon. Le trafic des trains régionaux a été rétabli dès les premiers trains de vendredi matin.

«Les derniers travaux de remise en état se terminent. Les deux voies seront ainsipraticables à nouveau pour le trafic ferroviaire, de sorte que l’entier du trafic (régional et grandes lignes) circulera normalement dès 14h50 aujourd’hui.» Les CFF

(jah)