Les CFF annoncent une interruption totale du trafic ferroviaire ce week-end entre Lausanne et Puidoux (image d'archives). Image: keystone

CFF: interruption totale du trafic ce week-end sur ce tronçon romand

En raison de travaux, les trains seront remplacés par des bus entre Lausanne et Puidoux de vendredi soir à lundi matin.

Dans le cadre du renouvellement d'installations de sécurité et d'ouvrages entre La Conversion et Puidoux (VD), une interruption totale du trafic ferroviaire est nécessaire entre Lausanne et Puidoux dès vendredi à 23h20 et jusqu'à lundi à 05h00. Les trains seront remplacés par des bus, indiquent jeudi les CFF dans un communiqué.

Dans le détail, les trains suivants seront supprimés: l'InterCity 1 entre Lausanne et Fribourg, l'InterRegio 15 entre Lausanne et Palézieux, ainsi que plusieurs régionaux (RE3, R8, R9, S40, S41 et R7), selon les CFF.

Un train spécial circulera toutefois deux fois par heure entre Vevey et Palézieux, prolongé une fois par heure en direction de Romont, Fribourg et Guin (FR). Ces trains sont en correspondance avec le trafic grandes lignes à Vevey en direction/provenance de Lausanne, informent les CFF.

Trois lignes de bus de substitution seront mises en place. Il s'agit des tronçons entre Lausanne et Puidoux, Vevey et Puidoux et Lausanne-Croisettes-Moudon. (jzs/ats)