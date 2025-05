On a consulté le futur horaire des CFF et il y a des surprises

Les nouveaux horaires des transports publics seront dévoilés à la fin du mois. Nous avons déjà pu consulter quelques détails, dont des améliorations pour les noctambules et une nouvelle ligne Interregio.

Désormais, les trains circuleront 24 heures sur 24 entre Berne et Zurich le week-end. Peut-être jusqu'à Genève en 2026. Keystone

Le changement d'horaire des CFF et consorts aura lieu cette année le 14 décembre. On a déjà la garantie qu'il contentera les noctambules qui voyagent entre Berne, Olten et Zurich. Les Intercity de nuit – testés pendant huit week-ends en 2025 - seront instaurés de manière permanente. Voilà ce qui ressort des documents du canton de Soleure sur le sujet.

Les trains quittent la gare centrale de Zurich à 2h02 et 3h02, passent à Olten à respectivement 2h32 et 3h32, puis arrivent à Berne à 3h04 et 4h04. A Olten, il y a une correspondance avec le RER nocturne en provenance de Lucerne. Dans le sens inverse, le premier train de nuit quitte Berne à 2h01, atteint Olten à 2h27 et Zurich HB à 3h03. Le deuxième quitte Berne à 3h01, est à Olten à 3h27 et à la gare centrale de Zurich à 4h03. Il poursuit ensuite vers Zurich Oerlikon et jusqu'à l'aéroport de Zurich, qu'il rallie à 4h27. Dans ce sens, il est à Olten aussi bien en provenance qu'à destination de Lucerne.

Tout cela fait partie de la Vision 2027. Les CFF y prévoient un réseau national de trains nocturnes le week-end. A partir de décembre 2026, ils pourraient aussi desservir Genève. En outre, des liaisons sont prévues dans le cadre d'une extension supplémentaire entre Lausanne et Sion, Olten et Bâle, Berne et Thoune et Coire et Zurich. Aujourd'hui déjà, elles existent pour les lignes Zurich-Saint-Gall, Zurich-Lucerne ou Lausanne-Genève. S'y ajoutent des RER de nuit dans les grandes agglomérations de Zurich, Bâle, la Suisse romande ainsi que la Suisse centrale et orientale.

Olten, future plaque tournante nocturne

L'offre s'adresse aux personnes qui sortent en soirée, mais aussi aux voyageurs en avion qui prennent les premiers vols du matin. Objectif: pouvoir se rendre à l'aéroport de Zurich, Bâle ou Genève aux premières lueurs du jour en transports en commun depuis une grande partie du pays. La gare d'Olten devra servir de hub de correspondance.

Les nouveaux horaires seront disponibles au public à partir du 23 mai. Les personnes intéressées ont jusqu'au 9 juin pour communiquer leurs propositions d'amélioration ou leurs remarques auprès du canton compétent. Celui de Zurich, qui élabore les horaires de son côté, fait exception à la règle.

D'autres modifications déjà annoncées concernent entre autres le pied sud du Jura. Ainsi, un nouvel Interregio 56 reliera Bâle CFF à Bienne, ce qui permettra, avec l'IC 51, de passer à la cadence à la demi-heure. L'IC 51 de Bâle à Bienne - un départ par heure - sera en outre prolongé jusqu'à Lausanne. Bâle retrouvera donc une liaison directe avec la quatrième ville du pays.

Nouveaux ICE vers Brigue

Un IR 55 circulera toutes les heures entre Zurich HB, Olten, Granges Sud et Bienne, avec des wagons à deux étages. Contrairement aux trains pendulaires de l'IC 5 sur ce tracé, ceux-ci ont un plancher bas et on peut y monter en toute autonomie, conformément à la loi sur l'égalité des personnes handicapées. L'IR 55 et l'IC 5 permettent ensemble une cadence à la demi-heure entre Bienne et Zurich HB.

A partir de décembre 2025, Brigue recevra en outre des ICE à destination de l'Allemagne. Cinq par jour circuleront via Bâle et Berne vers Brigue et respectivement Interlaken. De quoi nettement élargir les possibilités. Actuellement, seuls trois ICE passent quotidiennement par Berne de et vers l'Allemagne. Une nouveauté devrait aussi concerner l'Italie: les trains quotidiens de Zurich à Bologne et Gênes iront jusqu'à Florence et Livourne. Par ailleurs, une seconde liaison journalière est prévue entre Zurich à Venise.

Notons qu'un train de nuit devrait probablement aussi partir de Bâle CFF via Copenhague à destination de Malmö à partir du printemps 2026 pendant la saison estivale. Un an plus tard, une liaison de jour quotidienne devrait être lancée de Zurich à Bolzano via Innsbruck.

