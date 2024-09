Image: KEYSTONE

Tout savoir sur le projet qui va révolutionner les CFF

A l'avenir, les CFF veulent faire circuler des trains 24 heures sur 24 le week-end entre les différentes régions du pays. Coup d'œil sur la carte.

Stefan Ehrbar / ch media

Lorsque les jeunes de Coire prennent les transports publics pour sortir à Zurich, ils doivent attraper le train pour rentrer chez eux peu après minuit – ou faire la fête toute la nuit pour le prendre aux premières lueurs du jour. Les Bernois qui veulent prendre l'un des premiers vols au départ de l'Euroairport de Bâle n'y parviennent qu'en attendant plus de deux heures à la gare de Bâle au milieu de la nuit. Et ceux qui habitent à Soleure et doivent travailler tôt le samedi matin à Zurich sont obligés de prendre leur voiture. Les CFF veulent trouver des solutions à ces cas de figure.

Ainsi, ils prévoient de relier à l'avenir de grandes parties de la Suisse 24 heures sur 24 pendant les nuits de week-end. C'est ce que prévoit la «Vision 2027» pour un réseau nocturne national, que CH Media a pu consulter.

Le réseau devrait relier les espaces métropolitains de Bâle, Zurich et le bassin lémanique. «Depuis tous les corridors pertinents», des liaisons matinales vers les trois aéroports doivent être possibles, en train ou, à Bâle, en bus depuis la gare CFF. Tous les grands centres doivent être reliés au réseau, soit par un Intercity qui se rend directement à l'un des aéroports ou à Bâle, soit par de bonnes correspondances de RER de nuit.

Des liaisons entre Zurich et Genève

L'offre doit être structurée de manière modulaire. Dans le premier module, l'accent sera mis sur l'axe ouest-est. Il est prévu que des Intercity de nuit circulent entre Zurich et Genève et inversement les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche à partir de fin 2026.

Un premier test sera lancé dans les prochains mois. Pendant huit week-ends de l'hiver 2024/25 et de l'automne 2025, deux Intercity de nuit circuleront de Zurich à Berne et inversement, avec un départ à 2h et à 3h, le train partant de Berne à 3h étant prolongé jusqu'à l'aéroport de Zurich. Il y arrive à 4h16 et permet ainsi d'attraper les premiers vols du matin. Dans les deux directions, les trains s'arrêteront à Olten.

Ce n'est pas un hasard si le trajet fait halte dans le canton de Soleure. C'est à Olten que doit être créé le hub de correspondance du réseau de nuit. A 2h30 et 3h30 environ, une possibilité de changement de train de toutes les directions vers toutes les directions devrait y être proposée dans le cadre de l'extension finale de la vision. A cela s'ajouteront des trains sur les tronçons d'Olten via le pied du Jura vers Lausanne, Olten-Bâle, Berne-Thoune, Lausanne-Sion et Coire-Zurich. L'axe Zurich-Saint-Gall est déjà desservi aujourd'hui par des RER de nuit.

Berne étudie également des trains de nuit

Des trains Regio-Express circulent déjà aujourd'hui les nuits de week-end entre Lausanne et Genève ainsi qu'entre Zurich et Lucerne. S'y ajoutent des RER de nuit dans les régions de Zurich, Bâle, la Suisse centrale et orientale ainsi qu'en Suisse romande. Contrairement au trafic grandes lignes, ces offres ne sont pas proposées par les CFF à leurs propres frais, mais commandées par les cantons et financées conjointement avec la Confédération.

D'autres extensions sont prévues. Dès le changement d'horaire du 15 décembre, les RER nocturnes de Lucerne à Sursee seront prolongés jusqu'à Olten et deux nouveaux RER nocturnes seront introduits chaque nuit de Winterthour à Olten via Zurich et inversement. En Suisse orientale, l'offre de RER de nuit sera également étendue.

En vue de l'offre pour les années 2027 à 2030, le canton de Berne veut également examiner l'introduction de RER de nuit le week-end. C'est ce qu'il a annoncé au début de l'année. Cela coïnciderait avec l'introduction prévue du réseau de nuit des CFF à l'échelle nationale - et pourrait permettre des correspondances coordonnées à Berne.

A quand une offre 24h/24 et 7j/7?

Les CFF ne précisent pas si le service 24 heures sur 24 sera un jour proposé en semaine. Les chemins de fer développent progressivement l'horaire cadencé «en fonction des besoins de la clientèle», explique la porte-parole Sabrina Schellenberg. Les clients voyagent de plus en plus souvent la nuit. Lorsqu'une manifestation culturelle se termine tard, que la fête se poursuit dans une autre ville ou que le tout premier vol doit être pris, les CFF veulent proposer une alternative à la voiture.

En semaine, les CFF sont toutefois plutôt réticents en ce qui concerne les nouvelles liaisons nocturnes. Le canton d'Argovie s'engage, par exemple, depuis des années pour que le dernier train de Zurich à destination de Bâle via le Fricktal parte à h36 au lieu de 23h36 - une demande que les CFF ont toujours refusée en raison d'une demande trop faible.

En revanche, certains cantons mettent eux-mêmes la main au porte-monnaie pour une exploitation 24h/24 et 7j/7. Dès la fin de l'année, certaines lignes du système de RER genevois Léman Express circuleront sept jours sur sept, 24 heures sur 24. Les transports publics de la ville de Zurich (VBZ) ainsi que la communauté de transport cantonale zurichoise (ZVV) examinent s'il existe un potentiel pour un réseau de nuit fonctionnant tous les jours de la semaine.

Les premiers résultats indiquent que c'est le cas. D'autres cantons, comme Bâle-Ville ou Berne, excluent en revanche pour l'instant une exploitation 24h/24 et 7j/7 en se référant à la faible demande.