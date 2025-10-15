bien ensoleillé12°
Trafic CFF interrompu au Gothard

A train of the Swiss Federal Railways travels through the old Gotthard railway tunnel in Goeschenen, Canton of Uri, Switzerland, on May 17, 2016. So far it has not yet been decided what will happen wi ...
Les CFF annoncent une perturbation au Gothard (image d'archives).Image: KEYSTONE

Trafic CFF interrompu au Gothard

Un train de marchandises bloqué entrave le trafic ferroviaire dans le tunnel de base du Gothard. Les voyageurs doivent s'attendre à un temps de trajet supplémentaire d'environ 60 minutes.
15.10.2025, 14:2215.10.2025, 14:22

Le trafic ferroviaire dans le tunnel de base du Gothard est interrompu, Le blocage d'un train de marchandises entrave le trafic régulier, ont annoncé les CFF mercredi à 13h30.

Jusqu'à nouvel ordre, tous les trains de voyageurs seront déviés par la ligne panoramique, a ajouté l'entreprise ferroviaire. Les CFF ont aussi précisé que les voyageurs doivent s'attendre à un temps de trajet supplémentaire d'environ 60 minutes.

Les CFF ont «secrètement» supprimé leurs trains-prison

Le train d'extinction et de sauvetage des CFF est en service pour remorquer le convoi de marchandises défectueux et rouvrir la ligne le plus rapidement possible.

La perturbation durera au moins jusqu'à 15h30, précisent les CFF. Les lignes EC, IC2 et IC21 sont concernées. (jzs/ats)

