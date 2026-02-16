Plus de 1000 fils ont été endommagés sur la ligne Lausanne-Renens. Image: KEYSTONE

Cet objet serait à l'origine du chaos ferroviaire en Suisse romande

Le geste d'un supporter de foot semble être à l'origine de l'incendie en gare de Lausanne et des perturbations du trafic qui s'en sont suivies. L'engin pyrotechnique impliqué a été retrouvé sur les rails.

Plus de «Suisse»

«Quarante câbles contenant chacun des dizaines de fils ont brûlé», a déploré ce lundi David Fattebert, directeur régional des CFF pour la Suisse romande, lors d'un point sur la gabegie ferroviaire que traverse actuellement la région. Des perturbations qui vont se poursuivre durant toute la journée de mardi.

Un incendie en gare de Lausanne dimanche soir est à l'origine de ces dégâts, probablement déclenché par un engin pyrotechnique lancé par un supporter de foot depuis le train. Dimanche, vers 20h20, un train spécial a quitté la gare direction Genève avec à bord environ 750 supporters du FC Servette qui rentraient après le derby opposant leur équipe au Lausanne-Sport, a rappelé David Fattebert.

Le feu s'est déclaré quelques minutes plus tard, vers 20h45, sur des passages de câbles en direction de Renens.

Le Servette FC réagit

L'engin à l'origine du départ du feu a depuis été retrouvé sur la voie, près de l'endroit où les câbles ont pris feu. D'autres engins auraient par ailleurs été tirés à l'intérieur du convoi.

L'engin pyrotechnique à l'origine de l'incendie. Image: CFF SBB FFS

«Il s'agit d'un acte de vandalisme et d'inconscience vraiment regrettable», a souligné Fattebert. Un dépôt de plainte est en cours.

Le Servette FC a également réagi à l'incident impliquant ses supporters, le condamnant «avec la plus grande fermeté» et promettant de collaborer avec les CFF et les autorités compétentes.

«De tels agissements sont contraires aux valeurs que nous défendons et que notre institution s’emploie à promouvoir» Servette FC

Le club genevois assure toutefois qu'il s'agit d'un «acte isolé» et souhaite que le responsable soit identifié et réponde de ses actes devant la justice. (jzs/ats)