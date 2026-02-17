Le trafic ferroviaire est encore perturbé ce mardi en Suisse romande. Image: KEYSTONE

Chaos ferroviaire: les CFF gardent le même dispositif

Les travaux se poursuivent sur la ligne Lausanne-Renens, endommagée à la suite d'un incendie. Les trains spéciaux et bus de remplacement mis en place lundi sont reconduits.

Plus de «Suisse»

La situation du trafic ferroviaire restait très perturbée mardi matin entre Renens et Lausanne. Les CFF conservent pour l'heure le même dispositif que lundi, à savoir des trains spéciaux toutes les 30 minutes entre les deux villes et des bus de remplacement toutes les quinze minutes.

Les travaux se poursuivent. Les CFF devraient donner plus d'informations dans la journée quant à une éventuelle augmentation de l'offre, a indiqué leur porte-parole Jean-Philippe Schmidt mardi.

Les voyageurs de/pour Prilly-Malley pour Lausanne sont invités à transiter via la gare de Renens afin d'emprunter les bus/trains spéciaux en direction de Lausanne, a-t-il précisé.

Quarante câbles s'étaient embrasés dimanche soir à la gare de Lausanne à la suite du lancer d'un engin pyrotechnique depuis un train de supporters du FC Servette. Compliqués, les travaux de réparation qui doivent permettre de reconnecter 1000 fils se poursuivaient mardi et devraient durer plusieurs jours. (jzs/ats)