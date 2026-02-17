faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Chaos ferroviaire: les CFF gardent le même dispositif

Des voyageurs entrent et sortent de la gare ce lundi 16 fevrier 2026 a la gare de Lausanne. Suite a l&#039;incendie de plusieurs dizaines de cables, le trafic ferroviaire est interrompu entre Lausanne ...
Le trafic ferroviaire est encore perturbé ce mardi en Suisse romande.Image: KEYSTONE

Chaos ferroviaire: les CFF gardent le même dispositif

Les travaux se poursuivent sur la ligne Lausanne-Renens, endommagée à la suite d'un incendie. Les trains spéciaux et bus de remplacement mis en place lundi sont reconduits.
17.02.2026, 10:1017.02.2026, 10:10

La situation du trafic ferroviaire restait très perturbée mardi matin entre Renens et Lausanne. Les CFF conservent pour l'heure le même dispositif que lundi, à savoir des trains spéciaux toutes les 30 minutes entre les deux villes et des bus de remplacement toutes les quinze minutes.

Les travaux se poursuivent. Les CFF devraient donner plus d'informations dans la journée quant à une éventuelle augmentation de l'offre, a indiqué leur porte-parole Jean-Philippe Schmidt mardi.

Le trafic ferroviaire est toujours perturbé en Suisse romande ce mardi

Les voyageurs de/pour Prilly-Malley pour Lausanne sont invités à transiter via la gare de Renens afin d'emprunter les bus/trains spéciaux en direction de Lausanne, a-t-il précisé.

Quarante câbles s'étaient embrasés dimanche soir à la gare de Lausanne à la suite du lancer d'un engin pyrotechnique depuis un train de supporters du FC Servette. Compliqués, les travaux de réparation qui doivent permettre de reconnecter 1000 fils se poursuivaient mardi et devraient durer plusieurs jours. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Un train déraille après une avalanche en Valais: des blessés
Le déraillement d'un train à Goppenstein (VS) a fait au moins cinq blessés ce lundi matin. Le trafic ferroviaire a été interrompu.
Cinq personnes ont été blessées dans le déraillement d'un train de la compagnie BLS lundi matin vers 7h00 sur la ligne reliant Goppenstein à Hohtenn (VS). Les 29 personnes qui se trouvaient à bord ont été évacuées. Une avalanche en serait la cause.
L’article