Le trafic ferroviaire est toujours perturbé en Suisse romande ce mardi
La circulation ferroviaire reste compliquée ce mardi matin dans une bonne partie de la Suisse romande. «Le tronçon Lausanne-Renens est fortement perturbé dans les deux sens», écrivent les CFF sur leur site. Concrètement, presque aucun train ne circule entre Lausanne, Prilly-Malley et Renens.
L'interruption du trafic sur ce tronçon impacte de nombreux trains circulant sur la ligne Lausanne-Genève et Lausanne-Yverdon. Les CFF déconseillent de voyager entre Lausanne et Renens «pour des déplacements non urgents».
Cette perturbation devrait durer «au moins jusqu'à mercredi matin», précise l'ex-régie fédérale, laquelle prévient: «Des retards et des suppressions sont à prévoir». Les CFF conseillent les solutions suivantes:
- Les voyageurs entre Lausanne et Renens VD empruntent les bus de remplacement (EV);
- Les voyageurs entre Zürich HB, St. Gallen, Olten et Lausanne circulent via Bern;
- Les voyageurs entre Biel/Bienne et Lausanne circulent via Bern;
- Les voyageurs entre Neuchâtel et Lausanne circulent via Fribourg/Freiburg.
Incendie
L'embrasement d’une quarantaine de câbles en gare de Lausanne est à l'origine de la perturbation. L'incendie a probablement été déclenché par un engin pyrotechnique lancé par un supporter depuis le train, indiquent les CFF.
Dimanche, vers 20h20, un train spécial a quitté la gare direction Genève avec à bord environ 750 supporters du FC Servette qui rentraient après le derby opposant leur équipe au Lausanne-Sport
Initialement, l'interruption aurait dû durer jusqu'à mardi matin. «Les travaux de réparation sont plus exigeants que prévu», avait prévenu l'ex-régie fédérale lundi matin. Elle ajoutait: «Au vu de la situation actuelle, les trains ne devraient pas circuler normalement et sans restrictions avant jeudi au moins».
(asi)