Le trafic CFF est toujours perturbé en Suisse romande ce mardi

Les cables incendies sont photographies ce lundi 16 fevrier 2026 a la gare de Lausanne. Suite a l&#039;incendie d&#039;une quarantaine de cables, le trafic ferroviaire est interrompu entre Lausanne et ...
Les câbles incendiés à l'origine de la paralysie ferroviaire.Image: KEYSTONE

Le trafic ferroviaire est toujours perturbé en Suisse romande ce mardi

Deux jours après l'incendie qui a brûlé plusieurs câbles en gare de Lausanne, la situation ne s'est toujours pas rétablie. Le point sur la situation.
17.02.2026, 06:1517.02.2026, 06:20

La circulation ferroviaire reste compliquée ce mardi matin dans une bonne partie de la Suisse romande. «Le tronçon Lausanne-Renens est fortement perturbé dans les deux sens», écrivent les CFF sur leur site. Concrètement, presque aucun train ne circule entre Lausanne, Prilly-Malley et Renens.

L'interruption du trafic sur ce tronçon impacte de nombreux trains circulant sur la ligne Lausanne-Genève et Lausanne-Yverdon. Les CFF déconseillent de voyager entre Lausanne et Renens «pour des déplacements non urgents».

Cette perturbation devrait durer «au moins jusqu'à mercredi matin», précise l'ex-régie fédérale, laquelle prévient: «Des retards et des suppressions sont à prévoir». Les CFF conseillent les solutions suivantes:

  • Les voyageurs entre Lausanne et Renens VD empruntent les bus de remplacement (EV);
  • Les voyageurs entre Zürich HB, St. Gallen, Olten et Lausanne circulent via Bern;
  • Les voyageurs entre Biel/Bienne et Lausanne circulent via Bern;
  • Les voyageurs entre Neuchâtel et Lausanne circulent via Fribourg/Freiburg.

Incendie

L'embrasement d’une quarantaine de câbles en gare de Lausanne est à l'origine de la perturbation. L'incendie a probablement été déclenché par un engin pyrotechnique lancé par un supporter depuis le train, indiquent les CFF.

Dimanche, vers 20h20, un train spécial a quitté la gare direction Genève avec à bord environ 750 supporters du FC Servette qui rentraient après le derby opposant leur équipe au Lausanne-Sport

Initialement, l'interruption aurait dû durer jusqu'à mardi matin. «Les travaux de réparation sont plus exigeants que prévu», avait prévenu l'ex-régie fédérale lundi matin. Elle ajoutait: «Au vu de la situation actuelle, les trains ne devraient pas circuler normalement et sans restrictions avant jeudi au moins».

(asi)

