Les câbles incendiés à l'origine de la paralysie ferroviaire. Image: KEYSTONE

Le trafic ferroviaire est toujours perturbé en Suisse romande ce mardi

Deux jours après l'incendie qui a brûlé plusieurs câbles en gare de Lausanne, la situation ne s'est toujours pas rétablie. Le point sur la situation.

La circulation ferroviaire reste compliquée ce mardi matin dans une bonne partie de la Suisse romande. «Le tronçon Lausanne-Renens est fortement perturbé dans les deux sens», écrivent les CFF sur leur site. Concrètement, presque aucun train ne circule entre Lausanne, Prilly-Malley et Renens.

L'interruption du trafic sur ce tronçon impacte de nombreux trains circulant sur la ligne Lausanne-Genève et Lausanne-Yverdon. Les CFF déconseillent de voyager entre Lausanne et Renens «pour des déplacements non urgents».

Cette perturbation devrait durer «au moins jusqu'à mercredi matin», précise l'ex-régie fédérale, laquelle prévient: «Des retards et des suppressions sont à prévoir». Les CFF conseillent les solutions suivantes:

Les voyageurs entre Lausanne et Renens VD empruntent les bus de remplacement (EV);

Les voyageurs entre Zürich HB, St. Gallen, Olten et Lausanne circulent via Bern;

Les voyageurs entre Biel/Bienne et Lausanne circulent via Bern;

Les voyageurs entre Neuchâtel et Lausanne circulent via Fribourg/Freiburg.

Incendie

L'embrasement d’une quarantaine de câbles en gare de Lausanne est à l'origine de la perturbation. L'incendie a probablement été déclenché par un engin pyrotechnique lancé par un supporter depuis le train, indiquent les CFF.

Dimanche, vers 20h20, un train spécial a quitté la gare direction Genève avec à bord environ 750 supporters du FC Servette qui rentraient après le derby opposant leur équipe au Lausanne-Sport

Initialement, l'interruption aurait dû durer jusqu'à mardi matin. «Les travaux de réparation sont plus exigeants que prévu», avait prévenu l'ex-régie fédérale lundi matin. Elle ajoutait: «Au vu de la situation actuelle, les trains ne devraient pas circuler normalement et sans restrictions avant jeudi au moins».

(asi)