Des travaux en gare de Renens (VD) provoquent de gros retards

Le trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève est fortement restreint

Des travaux exceptionnels créent des suppressions et de gros retards. Une restriction prévue jusqu'à 10h.

Le trafic ferroviaire est fortement limité en gare de Renens (VD). Logiquement, de nombreux trains sont touchés par ces travaux exceptionnels. Retards et suppressions sont attendus dans la matinée.

Les CFF annoncent la mise en place de bus de remplacement. Les lignes IC1, IR90, R3 et R4 sont concernées et les voyageurs entre Renens VD, gare et Bussigny, gare et inversement utilisent les bus de remplacement (EV), a annoncé les CFF.