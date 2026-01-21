assez ensoleillé-4°
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Cet employé des CFF aurait détourné 9 millions de francs

Les CFF entendent devenir plus efficaces et plus productifs afin de stabiliser leur situation financi
Image d'illustrationKeystone

Cet employé des CFF aurait détourné 9 millions de francs

Une enquête pénale a été ouverte contre un ancien chef de service de la compagnie ferroviaire. Il est notamment accusé d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi sur les armes.
21.01.2026, 12:0021.01.2026, 12:59

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pénale contre un employé des CFF pour gestion déloyale des intérêts publics, notamment. L'homme est soupçonné d'avoir causé un dommage de l'ordre de 9 millions de francs sur une période de 17 ans.

Le collaborateur a été arrêté en novembre 2024 après le dépôt d'une plainte par l'entreprise auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). Les malversations seraient intervenues entre 2007 et l'arrestation du prévenu, indique la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans une décision publiée mercredi.

Les CFF tentent de rattraper l'échec du «train qui secoue»: on a testé

Cet ancien chef de service est aussi accusé d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi sur les armes. Avec d'autres personnes et des sociétés, il aurait assuré le règlement de factures pour des prestations fictives. Selon la Cour des plaintes, il aurait aussi établi lui-même certains décomptes.

En l'espèce, les juges de Bellinzone ont rejeté un recours de l'intéressé contre la saisie de l'un de ses véhicules. Celui-ci aurait été acquis avec le produit des infractions. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
On en sait plus sur la faillite qui a coûté cher à Bertrand Piccard
de Daniel Zulauf
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
Ce Suisse dirige une «agence de vengeance»: il raconte
de Joshua Gutenberg
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
5
Voici combien de temps dure réellement la perpétuité en Suisse
de Andreas Maurer
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
1
Ce Nord-coréen s'est battu 24 ans avec l'administration suisse
de Vera Leuenberger
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Vous êtes un ancien militaire en Suisse? Vous pourriez y retourner
Face à un manque d'effectifs dans l'armée suisse, le Conseil des Etats a adopté un nouveau texte, qui permettrait aux anciens et anciennes militaires de retourner en caserne — sur une base volontaire.
Les anciens militaires pourraient reprendre du service à titre volontaire. La commission de la politique de sécurité du Conseil des Etats a adopté, par 11 voix contre 0 et 2 abstentions, une motion du National en ce sens.
L’article