Cet employé des CFF aurait détourné 9 millions de francs

Une enquête pénale a été ouverte contre un ancien chef de service de la compagnie ferroviaire. Il est notamment accusé d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi sur les armes.

Le Ministère public de la Confédération a ouvert une enquête pénale contre un employé des CFF pour gestion déloyale des intérêts publics, notamment. L'homme est soupçonné d'avoir causé un dommage de l'ordre de 9 millions de francs sur une période de 17 ans.

Le collaborateur a été arrêté en novembre 2024 après le dépôt d'une plainte par l'entreprise auprès du Ministère public de la Confédération (MPC). Les malversations seraient intervenues entre 2007 et l'arrestation du prévenu, indique la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans une décision publiée mercredi.

Cet ancien chef de service est aussi accusé d'escroquerie, de faux dans les titres, de blanchiment d'argent et d'infraction à la loi sur les armes. Avec d'autres personnes et des sociétés, il aurait assuré le règlement de factures pour des prestations fictives. Selon la Cour des plaintes, il aurait aussi établi lui-même certains décomptes.

En l'espèce, les juges de Bellinzone ont rejeté un recours de l'intéressé contre la saisie de l'un de ses véhicules. Celui-ci aurait été acquis avec le produit des infractions. (jzs/ats)