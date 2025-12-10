Où sont les légumes dans les actions de nos magasins? montage watson

Migros et Coop critiquent une enquête de la RTS sur leurs actions

La RTS a analysé les promotions alimentaires chez Coop, Migros, Denner, Aldi et Lidl et souligne un déséquilibre entre produits frais et aliments déconseillés pour la santé. Mais les détaillants remettent en cause la méthode.

Pour l'émission de radio On en parle, la RTS a consciencieusement analysé les actions proposées par Aldi, Denner, Lidl, Migros et Coop fin novembre. Et le constat est sans appel.

Sur 429 promotions proposées par les cinq enseignes sur une semaine, seuls 10% concernaient des fruits et légumes et 60% étaient des produits transformés (snacks, sucreries et plats prépréparés). La RTS écrit:

«On y retrouve les produits au sommet de la pyramide alimentaire, comme les snacks, l’alcool, les sucreries, les boissons sucrées, mais aussi des produits transformés et ultra-transformés.»

Si le constat est piquant, les grands distributeurs ne sont pas avares en critiques contre la méthode utilisée. Et c'est notamment le moment du test qui interroge, soit une semaine spécifique de novembre.



Pour Coop, Aldi et Lidl, sélectionner une semaine particulière est un problème, puisque les actions changent de manière hebdomadaire. De même, ils insistent sur le fait que Noël approche et qu'ils mettent volontairement en avant des produits «de fête», de type apéritifs et ingrédients festifs.

Denner, de son côté, insiste sur le fait que sur la semaine prise en compte, ils ont mis huit fruits et légumes en action, soit 10% des produits maraichers de son assortiment habituel. Finalement, Migros, dont le groupe possède Denner, juge étonnant de mettre des plats préparés et transformés dans la même catégorie que les snacks et sucreries.



Enfin, Migros rappelle que les actions sont saisonnières et que le même test aurait donné des résultats très différents en juin.

Néanmoins, Daniela Gonçalves, chargée de projet en alimentation à Unisanté, n'est pas surprise par les conclusions de la RTS, car «ses résultats sont semblables à ceux d'une enquête similaire réalisée en France cette année». Elle ajoute:

«On sait que le marketing alimentaire cible généralement majoritairement des produits plutôt riches en graisses, en sucre ou en sel. L'enquête française a mis en évidence que 66 % des produits alimentaires en promotion étaient des produits plutôt défavorables à la santé.» Daniela Gonçalves, diététicienne et chargée de projet en alimentation à Unisanté, à la RTS

