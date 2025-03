Les CFF travaillent sur une liaison directe entre la Suisse et Londres. Image: Keystone/Imago

Un train direct Genève-Londres? Les CFF confirment le projet

La compagnie ferroviaire planche sur une liaison directe entre la Suisse et la capitale britannique. Elle y voit notamment une alternative durable aux voyages en avion.

Plus de «Suisse»

A l'occasion de leur conférence de presse annuelle à Berne, les CFF ont affirmé ce jeudi qu'ils travaillaient sur la mise en place d'une liaison directe entre la Suisse et Londres. L'entreprise de transports a qualifié ce projet de «techniquement réalisable, mais exigeant».

Selon les responsables de l'ex-régie, le projet est «avancé», avec une mise en œuvre au plus tôt dans les années 2030. Monika Ribar, membre du conseil d'administration des CFF, et le CEO Vincent Ducrot, ont mis en avant le grand potentiel des liaisons ferroviaires internationales. Ils voient une liaison directe avec Londres comme alternative durable aux voyages en avion.

Selon les CFF, l'une des conditions décisives pour cette mise en oeuvre est déjà remplie. Les voyageurs sont de plus en plus disposés à effectuer de longs trajets en train. L'entreprise souhaite mettre l'accent sur des liaisons quotidiennes, rapides et directes, qui permettront aux passagers de faire la navette entre les deux villes de manière flexible et efficace.

Vincent Ducrot affirme pour l'heure ne pas savoir encore à partir de quelle gare suisse la liaison sera proposée. Les points de départ possibles sont Genève, Zurich ou Bâle. Cela sera décidé en fonction des voies disponibles et des aménagements nécessaires dans les gares concernées.

Cinq points essentiels

Avant que la liaison directe entre la Suisse et Londres ne devienne une réalité, il reste encore quelques obstacles à surmonter, selon Vincent Ducrot. Les voici en cinq points:

Le marché: Selon des études, la demande pour une telle liaison existe bien.

Selon des études, la demande pour une telle liaison existe bien. Le tracé: Getlink, l'exploitant d'Eurotunnel, a annoncé qu'il augmenterait le nombre de voies disponibles dans le tunnel sous la Manche.

Getlink, l'exploitant d'Eurotunnel, a annoncé qu'il augmenterait le nombre de voies disponibles dans le tunnel sous la Manche. Le matériel roulant: les CFF doivent se procurer du matériel roulant adapté. Cela constitue un défi, car les trains de ce type sont actuellement rares. La SNCF, qui attend actuellement 100 nouveaux TGV, en est un exemple.

les CFF doivent se procurer du matériel roulant adapté. Cela constitue un défi, car les trains de ce type sont actuellement rares. La SNCF, qui attend actuellement 100 nouveaux TGV, en est un exemple. Des accords entre États: Pour une liaison transfrontalière, des conventions politiques et contractuelles supplémentaires sont encore nécessaires.

Pour une liaison transfrontalière, des conventions politiques et contractuelles supplémentaires sont encore nécessaires. Les infrastructures: Les voyages en direction de la Grande-Bretagne nécessitent des terminaux d'enregistrement fermés, ce qui implique d'importants aménagements dans les gares.

Traduit de l'allemand par Joel Espi