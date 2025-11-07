Unia dénonce une décision «incompréhensible» des CFF
Le syndicat Unia estime que le contrat pour les nouveaux trains RER chiffré en milliards de francs et confié à l'allemand Siemens Mobility, qui n'a pas de site de production en Suisse, soulève des questions. Il exige la transparence en matière de durabilité sociale et écologique dans l'attribution de marchés publics.
Unia juge «incompréhensible» le choix des CFF de confier un tel contrat à l'étranger, a-t-il fait savoir vendredi dans un communiqué. La Suisse dispose de capacités et de savoir-faire pour la production de matériel roulant auprès d’entreprises qui sont soumises à la législation et aux conventions collectives de travail suisses et qui offrent des emplois en Suisse, souligne le syndicat.
Responsabilité des CFF
Unia rappelle que la loi prévoit un soutien à la place industrielle suisse. Le fait de retenir une offre d'entreprise qui contribue à renforcer (...) la place industrielle suisse peut conduire «à une utilisation socialement durable des deniers publics». En tant qu'entreprise publique, les CFF ont cette responsabilité, selon Unia.
Unia demande donc aux CFF et au Conseil fédéral de rendre publiques les différences qui ont été constatées dans les critères d’évaluation de cet important contrat. «Les marchés publics peuvent jouer un rôle important de régulation et de stimulation de l’économie suisse, à condition que les décisions soient prises dans le bon sens», ajoute le syndicat. (jzs/ats)