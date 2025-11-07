Le constructeur allemand Siemens Mobility va livrer 116 nouvelles rames à deux étages aux CFF. Keystone

Unia dénonce une décision «incompréhensible» des CFF

Le choix de confier à une entreprise étrangère un contrat se chiffrant en milliards de francs a du mal à passer auprès du plus grand syndicat de Suisse. Il rappelle que la loi prévoit un soutien à la place industrielle suisse.

Le syndicat Unia estime que le contrat pour les nouveaux trains RER chiffré en milliards de francs et confié à l'allemand Siemens Mobility, qui n'a pas de site de production en Suisse, soulève des questions. Il exige la transparence en matière de durabilité sociale et écologique dans l'attribution de marchés publics.

Unia juge «incompréhensible» le choix des CFF de confier un tel contrat à l'étranger, a-t-il fait savoir vendredi dans un communiqué. La Suisse dispose de capacités et de savoir-faire pour la production de matériel roulant auprès d’entreprises qui sont soumises à la législation et aux conventions collectives de travail suisses et qui offrent des emplois en Suisse, souligne le syndicat.

«L’industrie suisse est actuellement confrontée à une situation de crise en partie provoquée de l’extérieur. Si le contrat de matériel roulant avait été attribué à une entreprise indigène, plus de 170 sous-traitants suisses auraient pu travailler le long de la chaîne de valeur, avec des délais très courts. Unia est impatient de savoir quels autres critères ont été privilégiés dans ce cas.» Le syndicat dans un communiqué

Responsabilité des CFF

Unia rappelle que la loi prévoit un soutien à la place industrielle suisse. Le fait de retenir une offre d'entreprise qui contribue à renforcer (...) la place industrielle suisse peut conduire «à une utilisation socialement durable des deniers publics». En tant qu'entreprise publique, les CFF ont cette responsabilité, selon Unia.

Unia demande donc aux CFF et au Conseil fédéral de rendre publiques les différences qui ont été constatées dans les critères d’évaluation de cet important contrat. «Les marchés publics peuvent jouer un rôle important de régulation et de stimulation de l’économie suisse, à condition que les décisions soient prises dans le bon sens», ajoute le syndicat. (jzs/ats)