Incendie à Crans-Montana : ce que l’on sait du bar Le Constellation

Incendie à Crans-Montana: ce que l'on sait du Le Constellation

Ce que l’on sait du bar Le Constellation

Bar emblématique des nuits valaisannes, Le Constellation est désormais associé à une tragédie. Les autorités enquêtent tandis que l’établissement disparaît des réseaux sociaux.
01.01.2026, 12:08

Après l’incendie mortel de la nuit de la Saint-Sylvestre à Crans-Montana (VS), le bar et lounge «Le Constellation» se retrouve au centre de l’attention. Plusieurs personnes ont perdu la vie dans le brasier et on compte des centaines de blessés.

«Ça a soufflé l'immeuble»: plusieurs morts après une explosion à Crans-Montana

Les investigations visant à déterminer la cause de l’incendie sont toujours en cours et aucune conclusion établie n’a encore été rendue publique. Dans les médias locaux, certaines hypothèses évoquent l’usage possible de pyrotechnie, sans confirmation des autorités.

Disparition des réseaux sociaux

Un fait interpelle particulièrement: peu après l’incendie, les profils Facebook et Instagram du «Constellation» ont été supprimés. Sur Google, l’établissement est apparu comme «temporairement fermé». Le programme exact de la soirée du Nouvel An n’est depuis plus accessible. Rien ne permet toutefois d’affirmer que ces suppressions soient directement liées à l’incendie.

Image: watson

Un lieu prisé au cœur de la station

Situé au cœur de la station valaisanne, Le Constellation était présenté comme une adresse emblématique de l’après-ski et des nuits festives à Crans-Montana. Exploité comme bar, club et café en journée, l’établissement mettait en avant une ambiance soignée, destinée notamment à une clientèle internationale.

1 / 9
Le bar Le Constellation à Crans-Montana

Le Constellation, une adresse très prisée à Crans-Montana.
source: dr
Le lieu pouvait accueillir environ 300 personnes à l’intérieur, avec des places supplémentaires sur une terrasse chauffée. Les images disponibles avant le drame montraient un intérieur largement dominé par le bois. L’offre comprenait des DJ réguliers, des retransmissions sportives sur plusieurs écrans ainsi qu’un espace fumeurs et chicha distinct.

Des propriétaires installés dans la région

Fondé en 2015 par un couple français originaire de Corse, le bar avait été aménagé dans un bâtiment décrit comme vétuste avant sa reprise. Selon la presse spécialisée, les propriétaires l’avaient entièrement rénové et exploitaient également d’autres établissements dans la région, où ils étaient perçus comme des entrepreneurs en vue.

Sur les plateformes d’avis, Le Constellation bénéficiait globalement d’évaluations positives. Des critiques revenaient toutefois régulièrement sur l’accueil, le professionnalisme et le rapport qualité-prix. Un point ressortait plus nettement: la sécurité, évaluée à 6,5 sur 10, selon des chiffres rapportés par 20 Minutes.

Sur une plateforme d'évaluation, l'établissement n'a obtenu que 6,5 points dans la catégorie «Sécurité».
Sur une plateforme d'évaluation, l'établissement n'a obtenu que 6,5 points dans la catégorie «Sécurité».Image: le-constellation.wheree.com

Une enquête toujours en cours

La police cantonale valaisanne poursuit ses investigations afin de déterminer les circonstances exactes de l'incendie. Les autorités ne se sont pas encore exprimées sur d'éventuelles questions liées à la sécurité du bâtiment ou à d'éventuels manquements. De leur côté, les exploitants n'ont, à ce stade, fait aucune déclaration publique.

L’article