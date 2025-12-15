en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
CFF

Les CFF s'expriment sur le changement d'horaire

Entr
Le nouvel horaire des CFF a été introduit dimanche matin (image d'archives).Keystone

Les CFF s'expriment sur leur baptême du feu

La compagnie ferroviaire tire un premier bilan positif du changement d'horaire et évoque de bons retours de la part des usagers.
15.12.2025, 11:0115.12.2025, 11:01

Les CFF tirent lundi un premier bilan positif du changement d'horaire introduit dimanche matin. Aucun problème d'exploitation n'est à signaler.

«Le premier test de lundi matin avec les pendulaires s'est également bien déroulé», indique le porte-parole des CFF Jean-Philippe Schmidt. Les premiers retours de la clientèle sur les nouvelles dessertes ou liaisons étaient positifs, comme les nouveautés sur l'axe Bâle-Lausanne ou les diverses améliorations régionales, note-t-il.

Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie

Parmi les changements introduits cette année figure en effet le retour de la liaison directe entre Bâle et Lausanne, grâce à l'achèvement des travaux de construction d'une double voie entre Grellingen et Duggingen (BL). Cela permet également l'introduction d'une cadence semi-horaire entre Bienne, Delémont et Bâle.

En Suisse romande, les trains IR95 Brigue-Genève-Aéroport s'arrêtent par ailleurs désormais à Renens (VD), ce qui améliore les correspondances entre le Pied-du-Jura et Morges-Nyon et réduit significativement les temps d'attente à Renens. Une correspondance systématique sur le même quai est désormais assurée à Renens une fois par heure en semaine dans chaque sens pour les voyageurs entre le Pied-du-Jura et Genève.

Trafic régional

Diverses améliorations sont également introduites dans le trafic régional, notamment sur le RER Vaud, le Léman Express, ou dans le Jura. Le changement d'horaire coïncide aussi avec l'introduction de trains durant la nuit en direction des aéroports de Zurich et Genève les vendredis et samedis soirs.

Au niveau international, la relation Lausanne-Marseille est reconduite en 2026. Deux trains supplémentaires sont mis en service entre Zurich et la gare centrale de Milan et, pour la première fois, des trains circulent sans changement entre Brigue (VS) et l'Allemagne. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
7
Ce secteur du rail est «au bord du gouffre» et ça menace les routes
de Gerhard Lob
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
Swiss pourrait mettre fin à une règle pénalisant les Romands
de Benjamin Weinmann
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
Pourquoi le coût des médicaments bat un nouveau record en Suisse
de Anna Wanner
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
1
«Toujours plus de cancers chez les jeunes»: la Suisse face à une énigme
de Stephanie Schnydrig
Thèmes
Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«La fermeture était inévitable»: fiasco pour ce resto Migros à Genève
Le géant orange a lancé un nouveau concept gastronomique au printemps 2024 à Genève. Mais le Frescotto n'aura pas tenu le coup bien longtemps et Migros doit désormais trouver un repreneur pour le local.
Le directeur de Migros, Mario Irminger, peut-il tirer quelque chose de positif de cet échec? Ce dernier vient, quoi qu'il en soit, lui rappeler de ne pas se disperser.
L’article