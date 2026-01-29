La pleine lune, vue depuis Saas-Fee (image d'archive). Keystone

La météo va faire mentir la prochaine pleine lune

La deuxième pleine lune de l’année aura lieu le 1er février 2026 à 23h09. Elle se trouvera dans la constellation du Cancer et est appelée Lune des neiges. Pourtant, les flocons ne devraient pas être au rendez-vous.

Le dimanche 1er février 2026, la Lune atteindra sa phase pleine juste avant minuit, à 23h09. C’est la deuxième des treize pleines lunes de l’année. Les phases lunaires ne suivent pas exactement notre calendrier, c’est pourquoi il arrive parfois qu’une année ait 13 pleines lunes.

La pleine lune de février s’éloigne de la Terre

La pleine lune de février est aussi appelée Lune des neiges, car ce mois-là est typiquement marqué par des chutes de neige importantes et des températures glaciales. Ce terme provient à l’origine des peuples autochtones d’Amérique du Nord. Mais cette lune des neiges risque de vous décevoir: MétéoSuisse ne prévoit des chutes de neige qu'au Col du Marchairuz ce jour-là

Après trois Super-Lunes consécutives, c’est la fin de la série des Super-Lunes, qui, en raison de leur proximité avec la Terre, apparaissent plus grandes et plus lumineuses. Néanmoins, la pleine lune de février reste un spectacle magnifique. En effet, en hiver, le Soleil est bas dans le ciel et les nuits sont plus longues. Ainsi, la pleine lune paraît très lumineuse. La prochaine Super-Lune n’aura lieu que le 24 décembre 2026.

La pleine lune de février est suivie de la nouvelle lune le 17 février, qui est lié à deux événements particuliers. D’une part, cette date correspond au Nouvel An chinois. Les célébrations dureront jusqu’à la pleine lune du 3 mars. D’autre part, le jour de la nouvelle lune, une éclipse solaire annulaire aura lieu. Malheureusement, ne phénomène ne sera visible qu’en Antarctique.

