Le nouvel horaire CFF arrive: voici ce que ça change en Romandie

Ce 14 décembre, le nouvel horaire des CFF entrera en vigueur pour l'année 2026. Avec celui-ci, un certain nombre de changements impacteront les déplacements, notamment en Romandie.

Plus de «Suisse»

Les CFF changeront bientôt d'horaire pour attaquer l'année 2026 et se préparent à des changements majeurs sur le réseau ferré. Ils écrivent:

«Les principales nouveautés pour les voyageuses et voyageurs en Suisse romande se trouvent dans les liaisons avec le Nord-Ouest de la Suisse et dans le trafic régional vaudois et jurassien.»

Et en effet, le changement d’horaire du 14 décembre apportera, selon les CFF, la plus importante extension de l’offre dans le Nord-Ouest de la Suisse depuis 20 ans. Les CFF introduiront ainsi une cadence au quart d’heure pour le S-Bahn entre Bâle et Liestal, un train circulera désormais toutes les 30 minutes entre Bâle et Bienne, et la ville de Bâle sera directement reliée à Lausanne. Un train IC51 par heure et par sens reliera Lausanne et Bâle, via le Pied du Jura et Delémont.

Vaud: amélioration sur le trafic régional CFF

Dans le canton de Vaud, plusieurs nouveautés seront introduites: les lignes R1 et R2 Grandson–Lausanne–Cully seront prolongées jusqu’à Bex et exploitées avec des trains à deux étages. Les lignes R3 et R4 Vallorbe/Le Brassus–Le Day–Lausanne circuleront jusqu’à Vevey au lieu de Bex. Ceci pour augmenter les capacités. Néanmoins, les CFF précisent que, «suite à ce renforcement du RER Vaud», les trains RegioExpress des heures de pointe circulant actuellement de Saint-Maurice seront supprimés en 2026 (départ de Saint-Maurice à 06h48 et 07h08; départ de Lausanne à 16h52 et 17h19).

De son côté, la ligne R9 ne s'arrêtera plus à Prilly-Malley, en raison des travaux à la gare de Lausanne. Prilly-Malley sera toujours desservie par les lignes R1, R2, R3 et R4.

Finalement, les voyageurs nocturnes entre Yverdon-les-Bains et Payerne (Yverdon-les-Bains−Fribourg le vendredi et samedi soir) auront un train plus tard, la dernière course du soir étant décalée de 00h04 à 00h34, pour facilité une dernière correspondance depuis Lausanne.

Jura: amélioration sur le trafic régional CFF

Dans le Jura, l'offre régionale se développera avec «la réalisation de la première étape du Réseau Express Régional jurassien»:

«Une offre en Y est créée avec une liaison par heure entre Delémont et Delle (ligne R1), ainsi qu’entre Delémont et Bonfol (ligne R2), complétée par une liaison par heure entre Porrentruy et Delle (ligne R11), ainsi qu’entre Porrentruy et Bonfol (ligne R22), permettant d’offrir une cadence de deux trains par heure sur chaque axe.



La ligne de Bonfol est de fait intégrée à l’offre CFF et il est nouvellement possible de voyager entre Bonfol et Delémont sans changement une fois par heure.» CFF

Genève: du changement sur le réseau CFF

A Genève aussi, il y aura du changement. La ligne L6 qui relie Genève à Bellegarde aura un train en plus par heure, les vendredi et samedi entre 20h18 et 23h18.

Concernant le Léman Express, l'offre nocturne 24h/24, «actuellement limitée à Chêne-Bourg, sera prolongée jusqu’à Annemasse, avec une cadence d’un train chaque heure dans les deux sens les nuits du lundi au vendredi; l’offre en soirée actuellement limitée à Chêne-Bourg sera prolongée jusqu’à Annemasse le dimanche entre 22h00 à 00h11.»

Enfin, les RegioExpress au départ de Nyon à 08h45 et de Genève à 17h45 ne s'arrêteront plus à Versoix, mais à Coppet.

Toujours concernant Genève, les CFF prévoient déja des adptations pour cause de travaux, ils écrivent:

«Des travaux de renouvellement des installations ferroviaires entre La Plaine et Satigny, de janvier 2026 à avril 2027, impliqueront une modification des horaires de la ligne du Léman Express L5 (Genève−La Plaine) et une mutualisation des circulations entre les lignes L5 et L6 sur le parcours suisse.



Des travaux d’infrastructure en gare de Genève, de juin à octobre 2026, entraîneront une réduction de la fréquence des trains entre Coppet et Genève à un train toutes les 30 minutes entre 21h50 et 05h00, des soirées et nuits de dimanche à lundi jusqu’à celles de jeudi à vendredi.»

De nouveaux train pour prendre l'avion à Genève ou Zurich

Le changement d'horaire coïncidera également avec l'introduction de trains durant la nuit en direction des aéroports de Zurich et Genève les vendredis et samedis soirs, histoire d'attraper les vols du matin. Les liaisons nocturnes débuteront dans la nuit du samedi 13 au dimanche 14 décembre.



Trois liaisons sont prévues en Suisse romande, avec des départs à partir:



De Sion (02h20).

De Bienne (02h21).

De Fribourg (02h26).

Voici leurs parcours 👇 Image: CFF

Le train matinal circule aux dates suivantes pendant les Fêtes:

La nuit du samedi au dimanche (du 13 au 14 décembre 2025), la nuit du vendredi au samedi (du 19 au 20 décembre 2025) ainsi que la nuit du samedi au dimanche (du 20 au 21 décembre 2025).

La nuit du vendredi au samedi (26 au 27 décembre 2025) ainsi que nuit du samedi au dimanche (27 au 28 décembre 2025).

Dans la nuit du mercredi au jeudi (31 décembre 2025/Sylvestre au 1er janvier 2026/Nouvel An).

La nuit de jeudi à vendredi (1er au 2 janvier 2026).

Pour 2026, l’offre sera en général étendue tous les week-ends du vendredi au samedi et du samedi au dimanche, précisent les CFF. 2026 fera office de test.

En Suisse alémanique, les liaisons nocturnes seront aussi proposées les nuit de week-end, du vendredi au samedi et du samedi au dimanche. Un départ de Winterthour (ZH) aura lieu à 1h40 en direction de Zurich puis avec arrivée à Berne à 3h04. Un train de nuit partira de Berne à 3h et arrivera à Winterthour à 4h32. Des correspondances sont prévues avec des RER à Berne, Olten et Zurich.

Fribourg: la gare CFF de Rosé abandonnée

Les lignes S40 et S41 du RER Fribourg s’arrêteront, dès le 14 décembre 2025, à Avry-Matran. La gare de Rosé sera définitivement abandonnée pour sa vétusté et sa non-conformité aux normes LHand. L’offre de bus sera musclée dans le secteur afin de maintenir les correspondances avec les trains S40 et S41 à la gare d'Avry-sur-Matran.

Liaisons CFF pour la France, l'Allemagne et l'Italie

Là aussi, les CFF développent l'offre en transport.

La relation Lausanne−Marseille sera reconduite en 2026 avec un train quotidien entre le 27 juin et le 23 août 2026. La circulation de ce train sera élargie du printemps à l’automne (avril à novembre), du jeudi au lundi.

En raison de travaux entre Genève et La Plaine, les TGV Lyria Paris–Genève–Lausanne seront limités à Genève pendant toute l’année 2026.

En Italie, deux trains supplémentaires seront introduits entre Zurich et Milano Centrale (I) et la liaison Zurich-Bologne sera prolongée jusqu'à Florence. Celle pour Gênes ira jusqu'à La Spezia en été

Il faut noter que partir en Italie cet été sera à nouveau compliqué, comme l'expliquent les CFF:

«Des travaux entre Domodossola et Milan entraîneront à nouveau une interruption complète du trafic ferroviaire entre le 29 mai et le 26 juillet 2026. Un remplacement par bus sera mis en place pour assurer les correspondances EuroCity entre la Suisse et l’Italie.»

Concernant notre voisin du nord, il sera possible de rejoindre l'Allemagne sans correspondance depuis Brigue VS.

Des travaux sur le réseau des CFF en Romandie

Information moins agréable, les CFF prévoient des travaux «indispensables au maintien de la fiabilité des installations», y compris en Suisse romande. Et certaines opérations de maintenance nécessiteront des mesures particulières:

L’horaire sera adapté en soirée sur la Riviera et dans le Chablais de décembre 2025 à mai 2026 et de septembre à décembre 2026:

- Dès 21h30: Les horaires des lignes IR90, IR95 seront adaptées et la R2 est supprimée entre Villeneuve et Saint-Maurice

- dès 23h50: le trafic sera totalement interrompu entre Villeneuve et Saint-Maurice avec une offre substituée par bus.

- Dès 21h30: Les horaires des lignes IR90, IR95 seront adaptées et la R2 est supprimée entre Villeneuve et Saint-Maurice - dès 23h50: le trafic sera totalement interrompu entre Villeneuve et Saint-Maurice avec une offre substituée par bus. Un important renouvellement de voies impliquera le trafic sur voie unique entre Puidoux et Grandvaux entre janvier et juin 2026, avec impacts sur les lignes S40, S41, R7 à R9

La modernisation de la ligne de la Broye se poursuivra entre Payerne et Morat avec des trains remplacés par des bus du 30 mars 2026 au 18 juillet 2026.

La ligne Sonceboz-Sombeval–Moutier sera entièrement renouvelée impliquant la fermeture de la ligne entre septembre 2026 et septembre 2027. Des bus de remplacement seront mis en place.

(hun)