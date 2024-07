Voici comment payer votre carte journalière CFF moins cher

Les CFF accouchent d'un nouveau site pour simplifier l'achat des cartes journalières des communes. On vous explique.

La carte journalière dégriffée Commune est un abonnement général pour les transports publics dans toute la Suisse pour une journée. Il existe deux niveaux de prix pour la 1re et la 2e classe ainsi que pour les détenteurs ou non d'un abonnement demi-tarif. Le prix varie aussi en fonction du moment de l'achat: ceux qui s'y prennent tôt paient moins cher.

La carte journalière dégriffée Commune est désormais nominative. Le nom, prénom et la date de naissance de l'utilisateur y sont inscrits. Il est possible d'en acheter une dans une commune, que l'on y vive ou pas, ce qui n'était pas le cas avec les anciennes cartes.

Jusqu'à dix jours avant le voyage, la carte journalière coûte 39 francs en 2e classe pour les titulaires d'un demi-tarif et 52 francs plein tarif. Ensuite, elle coûte respectivement 59 francs (demi-tarifs) et 88 francs. Les prix sont proportionnellement plus élevés pour la 1ère classe.

Selon l'Alliance SwissPass, ce concept présente des avantages pour les voyageurs: au lieu de faire le tour des communes à la recherche de cartes journalières comme auparavant, les personnes intéressées peuvent s'informer sur le site www.cartejournaliere-commune.ch de la disponibilité à la date souhaitée et acheter la carte journalière auprès de la commune de leur choix.

Les cartes peuvent être achetées jusqu'à six mois à l'avance. Comme la carte journalière dégriffée Commune est personnalisée, elle peut être remplacée en cas de perte et un remboursement est possible, par exemple en cas de maladie, précise l'Alliance SwissPass. (ats/hun)