Selon le rapport, le secrétaire général du Département fédéral de justice et police en charge du dossier aurait toutefois décidé de ne pas le faire, car le Conseil fédéral devrait se concentrer sur «des tâches plus importantes». (ome)

La falsification de l'ordre de marche a donc des conséquences pour le militaire. Un tribunal condamne l'homme pour «falsification de convocations et d'instructions» à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs (900 francs au total), à laquelle s'ajoutent 500 francs de frais de procédure.

Le Beobachter cite une ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération entrée en vigueur. Selon ce document, le capitaine aurait modifié la date afin d'obtenir «la libre circulation sur toutes les lignes». Et ce, même en dehors de son temps de service.

Ce gradé suisse n'aurait pas dû jouer au plus malin avec les CFF

