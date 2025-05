Trafic ferroviaire transfrontalier: «Le temps de l'action est venu»

Cinq cantons font front commun pour demander à la Confédération de développer rapidement le trafic ferroviaire transfrontalier.

Genève, les deux Bâles, le Tessin et le Valais ont présenté ce vendredi à Bâle une initiative, en marge du Congrès ferroviaire Bahn25 qui rassemble des experts, des représentants du monde économique et des élus autour du transport ferroviaire de marchandises en Suisse et en Europe.

Les cinq cantons font ainsi front commun et demandent à la Confédération de développer rapidement le trafic ferroviaire transfrontalier. «Le temps de l'action est venu», affirment-ils dans leur résolution.

Un «signal politique clair»

Cette résolution commune se veut «un signal politique clair»: le développement de l'offre ferroviaire et l'extension de l'infrastructure nécessaire à cet effet ne sont pas une préoccupation régionale, mais un projet d'importance nationale, indiquent les cinq cantons dans un communiqué.

Ils demandent le développement du transport régional par rail dans les zones frontalières, afin d'améliorer la mise en réseau au sein des agglomérations transfrontalières. Ils sollicitent aussi le renforcement des axes importants du transport ferroviaire de marchandises.

Les cinq cantons veulent aussi la garantie à long terme d’un financement suffisant de l'infrastructure ferroviaire au moyen du fonds d'infrastructure ferroviaire (FIF). Ils misent également sur la priorisation d’offres de transport optimales dans les noeuds ferroviaires d'importance stratégique des zones frontalières.

«Investir maintenant»

Cité dans le communiqué, Pierre Maudet, chef du Département genevois des mobilités souligne qu'«une région frontalière en forte croissance comme Genève ne peut pas se permettre d'avoir des transports publics insuffisants». De son côté, Isaac Reber, président du gouvernement de Bâle-Campagne estime que «si l'on veut conserver la force de Bâle, il faut investir maintenant: dans les liaisons, la cadence et l'infrastructure».

«Si l'on prend au sérieux la perspective RAIL 2050, il faut maintenant donner la priorité à Bâle en tant que plaque tournante internationale», souligne Esther Keller, conseillère d'Etat de Bâle-Ville. «En tant que région frontalière et corridor de transit sur l'axe Bâle/Zurich-Milan, nous sommes un maillon central du transport de marchandises en Europe», revendique le conseiller d'Etat tessinois Claudio Zali.

Même son de cloche du côté du Valais: «La perspective RAIL 2050 n'atteindra pas l'objectif d'une accessibilité égale dans toute la Suisse si les services transfrontaliers dans notre région ne sont pas améliorés», selon le conseiller d'Etat Franz Ruppen. (ag/ats)