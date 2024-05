Certains trains toujours supprimés entre Lausanne et Yverdon

Le trafic ferroviaire entre Chavornay (VD) et Yverdon-les-Bains (VD), interrompu jeudi par la crue d'un ruisseau, a repris vendredi matin, mais seulement en partie. La perturbation va se poursuivre au moins jusqu'en début d'après-midi.

Les trains régionaux circulent à nouveau normalement, ont annoncé les CFF. La circulation des trains de grandes lignes (IC5) reste quant à elle suspendue.

Des bus directs remplacent les trains supprimés entre Yverdon-les-Bains et Morges (VD) et entre Yverdon-les-Bains et Lausanne au moins jusqu'à 14h00, ont précisé les Chemins de fer fédéraux (CFF) dans un communiqué.

Des trains supprimés, et des bus de remplacement, voilà ce qui attend les pendulaires. capture d'écran

La voie ferrée a été inondée jeudi vers 13h30 sur une longueur de 400 mètres entre Ependes (VD) et Chavornay, suite à une crue du ruisseau des Combes.

Une voie est à nouveau disponible après des travaux de déblaiement, précisent les Chemins de fer fédéraux (CFF). Les opérations se poursuivent pour dégager la deuxième voie.

Les convois devant rouler à vitesse réduite sur le lieu touché par l'inondation, des retards sont encore possibles. (sda/ats)