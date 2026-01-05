CFF: les trains supprimés sur plusieurs lignes en Suisse romande
Suite à un dérangement technique, le trafic ferroviaire est interrompu en gare de Bussigny (VD). Plusieurs lignes sont impactées
Le trafic ferroviaire est perturbé ce lundi après-midi en Suisse romande. Selon les CFF, un dérangement technique en est la cause.
Les lignes TGV, IC5, IC51, R1, R2, R3 et R4 sont concernées. Tous les trains sont supprimés sur ces parcours.
Les voyageurs entre Lausanne et Bienne circulent via Berne. Ceux entre Lausanne et Neuchâtel circulent via Fribourg. Sur plusieurs tronçons, des bus de remplacement ont été mis en place.
La restriction dure au moins jusqu'à 16h. (jzs)
