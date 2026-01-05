en partie ensoleillé-3°
CFF: les trains supprimés sur plusieurs lignes en Romandie

Ein Zug faehrt von Richtung Duggingen nach Aesch, am Freitag, 21. Maerz 2025. Ab 14. Dezember 2025?sollen die Fernverkehrszuege zwischen Biel und Basel im Halbstundentakt verkehren. Dafuer erstellt di ...
Image d'illustrationKeystone

CFF: les trains supprimés sur plusieurs lignes en Suisse romande

Suite à un dérangement technique, le trafic ferroviaire est interrompu en gare de Bussigny (VD). Plusieurs lignes sont impactées
05.01.2026, 14:0505.01.2026, 14:46

Le trafic ferroviaire est perturbé ce lundi après-midi en Suisse romande. Selon les CFF, un dérangement technique en est la cause.

Les lignes TGV, IC5, IC51, R1, R2, R3 et R4 sont concernées. Tous les trains sont supprimés sur ces parcours.

On a testé le Nightjet des CFF et c'était «l'enfer»

Les voyageurs entre Lausanne et Bienne circulent via Berne. Ceux entre Lausanne et Neuchâtel circulent via Fribourg. Sur plusieurs tronçons, des bus de remplacement ont été mis en place.

La restriction dure au moins jusqu'à 16h. (jzs)

