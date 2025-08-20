en partie ensoleillé20°
La ligne CFF Fribourg-Berne rouvrira lundi matin, comme prévu

La ligne CFF Fribourg-Berne rouvrira lundi matin, comme prévu
Plus de 200 ouvriers ont participé aux travaux.Keystone

La ligne CFF Fribourg-Berne rouvrira lundi matin, comme prévu

Bonne nouvelle pour les quelque 33 000 voyageurs qui empruntent quotidiennement la ligne Fribourg-Berne. Après des travaux d'envergure, cette dernière rouvrira comme prévu lundi prochain.
Les usagers de la ligne CFF Fribourg-Berne pourront, comme prévu, retrouver leurs habitudes dès lundi matin. Les travaux d'envergure menés ces huit dernières semaines, pour quelque 90 millions de francs, s'achèveront «ponctuellement» dimanche.

L'annonce a été effectuée mercredi à Schmitten (FR). La localité singinoise a bénéficié, dans le cadre des chantiers, d'une modernisation totale de sa gare. Ceux-ci ont impliqué aussi le réaménagement des aiguillages de l'est de la gare de Fribourg et le renouvellement de 8 kilomètres de voie et de ligne de contact entre Flamatt (FR) et Berne.

Plus de 200 ouvriers

Plus de 200 ouvriers ont été à l'œuvre dans un «environnement sécurisé», grâce à la fermeture complète d'une ligne qui accueille 33 000 voyageurs quotidiennement en moyenne. Les trains y circuleront à nouveau normalement dès lundi à 4h00, a précisé l'ancienne régie fédérale, qui a répété avoir accompli des travaux «intensifs».

Jusqu'à la remise en service, les travaux se poursuivent «à plein régime». Le bourrage des voies est en cours d'achèvement. (ats)

L’article