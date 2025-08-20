La ligne CFF Fribourg-Berne rouvrira lundi matin, comme prévu

Plus de 200 ouvriers ont participé aux travaux.Keystone
Bonne nouvelle pour les quelque 33 000 voyageurs qui empruntent quotidiennement la ligne Fribourg-Berne. Après des travaux d'envergure, cette dernière rouvrira comme prévu lundi prochain.
20.08.2025, 11:2620.08.2025, 11:26
Les usagers de la ligne CFF Fribourg-Berne pourront, comme prévu, retrouver leurs habitudes dès lundi matin. Les travaux d'envergure menés ces huit dernières semaines, pour quelque 90 millions de francs, s'achèveront «ponctuellement» dimanche.
L'annonce a été effectuée mercredi à Schmitten (FR). La localité singinoise a bénéficié, dans le cadre des chantiers, d'une modernisation totale de sa gare. Ceux-ci ont impliqué aussi le réaménagement des aiguillages de l'est de la gare de Fribourg et le renouvellement de 8 kilomètres de voie et de ligne de contact entre Flamatt (FR) et Berne.
Plus de 200 ouvriers
Plus de 200 ouvriers ont été à l'œuvre dans un «environnement sécurisé», grâce à la fermeture complète d'une ligne qui accueille 33 000 voyageurs quotidiennement en moyenne. Les trains y circuleront à nouveau normalement dès lundi à 4h00, a précisé l'ancienne régie fédérale, qui a répété avoir accompli des travaux «intensifs».
Jusqu'à la remise en service, les travaux se poursuivent «à plein régime». Le bourrage des voies est en cours d'achèvement. (ats)
Plus d'articles sur la politique suisse
Neige et CFF: «J'ai dû attendre deux heures à la gare, ce n’est juste pas possible»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Vincent Subilia, le directeur général de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, accueille avec enthousiasme la possibilité d'un sommet Poutine-Zelensky dans la ville du bout du lac, ainsi que proposé par Emmanuel Macron.
Comment accueillez-vous la proposition d’Emmanuel Macron d’organiser à Genève un sommet Poutine-Zelensky?
Vincent Subilia: Très favorablement et je remercie le président Macron de rappeler le rôle que Genève est en capacité de jouer en qualité de ville berceau du multilatéralisme. De rappeler, ce faisant, la vocation naturelle de Genève d’accueillir ce type de sommet, avec toute sa force de frappe logistique. Elle en avait fait la démonstration en accueillant le sommet Poutine-Biden en juin 2021. Genève et la Suisse sont tout à fait capables de relever le défi organisationnel d’un sommet entre les présidents Poutine et Zelensky.