La restriction devrait durer au moins jusqu'à 18h15 (illustration). Image: KEYSTONE

Le trafic ferroviaire a été perturbé entre Genève et Coppet

Un train bloquant la voie a perturbé le trafic ferroviaire entre Genève et Coppet ce mercredi après-midi. Quelques retards et suppressions restent toutefois possibles.

Le trafic ferroviaire a été rétabli entre Genève et Coppet. Un train bloquant la voie a perturbé la circulation ce mercredi après-midi.

Quelques retards et suppressions restent toutefois possibles, indiquent les CFF.

(asi)