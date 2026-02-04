en partie ensoleillé
Le trafic ferroviaire a été perturbé entre Genève et Coppet

La restriction devrait durer au moins jusqu'à 18h15 (illustration).Image: KEYSTONE

Un train bloquant la voie a perturbé le trafic ferroviaire entre Genève et Coppet ce mercredi après-midi. Quelques retards et suppressions restent toutefois possibles.
04.02.2026, 17:4404.02.2026, 18:19

Le trafic ferroviaire a été rétabli entre Genève et Coppet. Un train bloquant la voie a perturbé la circulation ce mercredi après-midi.

Quelques retards et suppressions restent toutefois possibles, indiquent les CFF.

(asi)

