Le trafic ferroviaire a été perturbé entre Genève et Coppet
Un train bloquant la voie a perturbé le trafic ferroviaire entre Genève et Coppet ce mercredi après-midi. Quelques retards et suppressions restent toutefois possibles.
Le trafic ferroviaire a été rétabli entre Genève et Coppet. Un train bloquant la voie a perturbé la circulation ce mercredi après-midi.
Quelques retards et suppressions restent toutefois possibles, indiquent les CFF.
(asi)
