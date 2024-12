Comment 11 Américains ont fait plier le géant suisse Lindt

Clap de fin pour l'affaire judiciaire impliquant Lindt & Sprüngli depuis deux ans aux Etats-Unis. En cause: la présence soi-disant non conforme de cadmium et de plomb dans certains chocolats noirs. Le fabricant a rejeté ces accusations et a conclu un accord extrajudiciaire avec les plaignants.

Voici le genre de chocolat mis en cause. Image: KEYSTONE

Renzo Ruf, Washington / ch media

Fin abrupte d'une action groupée contre Lindt & Sprüngli. Après un litige devant un tribunal fédéral de New York concernant la teneur en métaux lourds de plusieurs chocolats noirs, un accord a récemment été trouvé pour mettre fin à la procédure civile. C'est ce qui ressort de documents que s'est procurés CH Media (réd: le groupe auquel appartient watson).

Un porte-parole a confirmé la fin du procès. Mardi, le géant du chocolat a refusé d'évoquer le dédommagement financier des onze plaignants. Les parties se sont mises d'accord pour «ne pas divulguer d'autres détails», a déclaré un représentant de Lindt & Sprüngli. Les avocats des plaignants n'ont pas davantage répondu aux questions de CH Media.

Technique bien connue

Le litige, qui a débuté il y a près de deux ans, portait essentiellement sur des questions de qualité. Les plaignants californiens dénonçaient un taux anormalement élevé de cadmium et de plomb – des métaux lourds dangereux pour la santé – dans deux références de la catégorie «Excellence». Des produits pour lesquels les consommateurs paient plus cher aux Etats-Unis. Lindt produit la marchandise vendue dans le pays dans son usine du New Hampshire, sur la côte est, depuis 1989.

Les valeurs limites de l'Etat de Californie, qui impose des conditions strictes aux fabricants de denrées alimentaires, ont ainsi été dépassées. L'organisation privée de protection des consommateurs Consumer Reports avait déjà attiré l'attention sur ce problème lors d'un test. Elle reprochait l'absence d'avertissement à ce propos sur les emballages. Les plaignants estiment par conséquent avoir été trompés.

Une affaire somme toute typiquement américaine, jusqu'ici. Si elle a rebondi jusqu'en Suisse, c'est parce que Lindt a choisi une stratégie de défense très inhabituelle pour des non-initiés. Dans une requête déposée auprès du tribunal, le groupe a qualifié la promesse de qualité de «puffery» - autrement dit, une exagération et un pur slogan marketing. Aucun consommateur raisonnable ne peut se fier à autant de vantardise, écrivent en substance les avocats du chocolatier.

Et la stratégie a fait ses preuves dans le droit américain. Des hommes d'affaires – dont Donald Trump – se sont défendus dans le passé contre des plaintes civiles à l'aide de la «Puffery Doctrine». Il faut néanmoins s'attendre à un dégât d'image pour une entreprise qui recourrait régulièrement à cette méthode. Surtout que Lindt demande un supplément pour sa gamme «Excellence». La campagne de pub a ainsi fait l'objet de commentaires acerbes sur internet.



Pas d'infraction à la réglementation

Par la suite, le fabricant suisse a parlé d'un malentendu. Ainsi, dans une prise de position dans la NZZ am Sonntag, Lindt a rejeté l'accusation de non-conformité aux prescriptions au motif qu'elle ne reflète pas la vérité. Le chocolat noir contient souvent plus de cadmium parce qu'il est fabriqué à partir de cacao noble d'Amérique du Sud, qui pousse souvent dans des régions où ce métal est naturellement abondant.

Mais cela n'a pas convaincu les instances new-yorkaises. La juge fédérale Ann Donnelly a invalidé en septembre la demande de rejet de la plainte collective. Elle a plutôt appelé les parties à préparer les prochaines étapes. Un représentant juridique des dépositaires de cette plainte déclarait il y a quelques semaines encore que les démarches suivaient leur cours.

Traduit de l'allemand par Valentine Zenker