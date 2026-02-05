La gabegie continue dans le versement des allocations chômage

beau temps
Allocations chômage en Suisse: La gabegie continue

Des chômeurs n&#039;ont toujours pas été payés en Suisse (image d&#039;illustration).
Des retards persistent dans le versement des allocations chômage (image d'illustration).Image: Shutterstock

En raison d'un problème technique, des chômeurs n'ont toujours pas reçu leurs indemnités en Suisse. Le SECO confirme des retards et assure s'atteler à la résolution du problème.
05.02.2026, 16:3905.02.2026, 16:39

Des retards persistent dans le versement des allocations chômage. Après des perturbations initiales, le nouveau système de paiement a été nettement amélioré, mais n'a pas encore atteint le niveau souhaité.

«Les spécialistes travaillent d'arrache-pied pour que les améliorations soient visibles et perceptibles au quotidien pour les employés des caisses d'assurance chômage», a précisé jeudi le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Il n'a pas pu quantifier le nombre de chômeurs concernés par les retards de paiements.

«Ils sont en pleurs»: des milliers de chômeurs privés de revenus en Suisse

En raison des problèmes techniques, le traitement des demandes est ralenti et les versements peuvent être retardés de plusieurs jours. Dans les cas les plus complexes, les versements peuvent prendre encore plus de temps, mais cela n'est pas lié au système Asal 2.0. En effet, les dossiers compliqués ont toujours nécessité des délais de traitement pouvant atteindre plusieurs mois.

Les retards touchent notamment les premiers versements aux personnes qui sont sans emploi depuis peu. Le SECO a assuré fin janvier que ces arriérés seraient traités en priorité, précisant qu'il n'y a «pas de chiffre fiable sur le nombre de personnes concernées». (jzs/ats)

