Un braquage armé fait un blessé à Meyrin

Plusieurs braqueurs ont attaqué une manufacture spécialisée dans la fabrication de pièces d'or pour la haute horlogerie à Meyrin (GE). Ils sont toujours en fuite. Un employé est blessé et une enquête est en cours.

Jeudi, en fin de journée, plusieurs hommes armés ont braqué une manufacture spécialisée dans la fabrication de pièces d'or pour la haute horlogerie à Meyrin (GE), selon les informations de 20 Minutes. Les forces de l'ordre ont été alertées vers 19 heures et plusieurs véhicules sont intervenus. Une trentaine d'employés étaient présents dans les locaux au moment de l'attaque.

Un blessé «légèrement touché» est à déplorer, toujours d'après 20 Minutes. Une cellule psychologique a été mise en place pour les employés.

Les braqueurs étaient toujours activement recherchés dans la soirée. Le Service d’incendie et de secours (SIS) a oeuvré pour éteindre un incendie d'un véhicule. La police ne savait pas pour le moment si un butin a pu être récupéré par les malfrats. Le Ministère public s'est lui saisi de cette affaire. (ag/ats)