Christian Constantin va comparaître devant le tribunal de Martigny en février 2026. Image: Keystone/dr

Constantin jugé dans une retentissante affaire de faillite

L'emblématique président du FC Sion se retrouve sur le banc des accusés dans le procès entourant une faillite à plusieurs millions à Martigny (VS).

Une faillite retentissante réunira du beau monde au tribunal de Martigny en février prochain, rapporte Le Nouvelliste.

Selon le quotidien, Christian Constantin se retrouve sur le banc des accusés dans le cadre du dépôt de bilan de l'entreprise GPi SA, active dans les travaux de peinture. Celle-ci a laissé derrière elle une ardoise de près de 6 millions de francs.

Le président du FC Sion est accusé d'avoir aidé le propriétaire, René Grand, à échapper à ses créanciers en janvier 2019, relate Le Nouvelliste. Profitant d'une «bonne affaire», Il aurait racheté sa villa estimée à 1,9 million de francs pour un peu moins d'un million, permettant en échange au vendeur de continuer à y vivre.

Les deux hommes se connaissent depuis «40 à 45 ans», selon l'acte d'accusation.

Une autre personnalité

Christian Constantin est dès lors poursuivi pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. D'après Le Nouvelliste, ce n'est pas la seule personnalité valaisanne à comparaître puisque l'avocat et notaire Nicolas Voide, ancien candidat au Conseil d'Etat, doit lui aussi répondre de la même infraction.

Selon l'accusation, citée par le journal, ce dernier ne pouvait ignorer en orchestrant la vente de la maison à ce prix qu’il allait porter atteinte aux intérêts des créanciers.

Nicolas Voide en 2017 Image: KEYSTONE

«Pratiques douteuses»

L'affaire de la faillite de GPi SA avait débuté en 2010 suite à des signalements de problèmes de trésorerie et de «pratiques comptables douteuses» au sein de l'entreprise de Martigny, rappelle Le Nouvelliste. En 2012, des éléments de son bilan comptable aurait notamment été artificiellement gonflés pour éviter un surendettement.

Sa faillite avait été prononcée le 9 février 2017. René grand, ancien président du HC Martigny et aujourd’hui âgé de 83 ans, est pour sa part poursuivi pour gestion déloyale aggravée, gestion fautive et diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers.

Le procès doit avoir lieu les 4 et 5 février 2026. (jzs)