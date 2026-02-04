brouillard-2°
DE | FR
burger
Suisse
Christian Constantin

Christian Constantin sur le banc des accusés ce mercredi

Christian Constantin, president du FC Sion, droite, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le FC Sion et le FC Lucerne ce samedi 24 janvier 2026 au stade de Tourbillon a Sion. (K ...
Christian Constantin passe devant les juges.Image: KEYSTONE

Christian Constantin sur le banc des accusés ce mercredi

Le boss du FC Sion comparaît à Martigny (VS) dans le cadre d'une affaire de faillite à plusieurs millions en Valais. Il est poursuivi pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers.
04.02.2026, 06:1304.02.2026, 06:13

Christian Constantin et Nicolas Voide, l'ex-président du Grand Conseil valaisan, comparaitront devant la justice dès mercredi matin à Martigny (VS). Ils seront jugés dans le cadre de la faillite de la société d'une autre personnalité de la ville: René Grand.

La faillite en 2017 de l'entreprise, spécialisée dans la gypserie-peinture et la plâtrerie a laissé un trou de 6 millions de francs à l'ancien président du HC Martigny (de 1984 à 1999). Les cotisations sociales impayées ont atteint 2,73 millions, dont 2,39 millions dus à la caisse de compensation valaisanne.

Constantin jugé dans une retentissante affaire de faillite

Dès 2010, de graves problèmes de trésorerie et diverses pratiques comptables douteuses sont apparus aux yeux de la fiduciaire devant contrôler les comptes de la société, précise la procureure Cindy Kämpf dans son acte d'accusation. Sur l’exercice 2012, l’organe de révision avait estimé que des éléments du bilan comptable avaient été surestimés de 850 000 francs, sans quoi la société se serait retrouvée en surendettement. La situation s'est ensuite progressivement dégradée jusqu'à la faillite.

La partie de l'affaire impliquant Christian Constantin, date, elle, de janvier 2019. A cette époque, l’Office des poursuites lance une saisie provisoire de 1,66 million de francs contre René Grand. S’il n’a pas de liquidités pour rembourser, il possède une villa à Martigny qu'il proposait alors, à la vente, pour un montant de 1,9 million de francs et dont la valeur vénale atteignait 1,47 million de francs, selon l'acte d'accusation.

Atteinte aux intérêts des créanciers

Quelques jours plus tard, malgré l’avis de saisie en cours, l'octogénaire cédait son bien à la société Christian Constantin SA pour 975 000 francs, un prix correspondant à la reprise de l’hypothèque. Cette opération va ainsi permettre à René Grand de continuer à vivre chez lui et au président du FC Sion d'acheter un bien en-dessous des prix du marché. Une pratique qui vaut à Christian Constantin d’être poursuivi pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, précise l'acte d'accusation.

De son côté, Nicolas Voide doit répondre de la même infraction. Selon le Ministère public, le notaire, ancien candidat au Conseil d'Etat ne pouvait ignorer, en instrumentant la vente à ce prix et dans un délai si court, qu’il portait atteinte aux intérêts des créanciers. Quant à René Grand, il est à la fois poursuivi pour diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers mais aussi pour gestion déloyale aggravée et gestion fautive.

L&#039;ancien president du Grand Conseil Nicolas Voide (PDC) pose dans son cabinet de Martigny, ce mardi, 3 janvier 2017, a Martingny. (KEYSTONE/Olivier Maire)
Nicolas VoideImage: KEYSTONE

Un membre de la famille de René Grand sera également jugé, sa société ayant perçu gratuitement 80 000 francs de matériel de la société de son parent, ainsi que la possibilité de profiter d'un entrepôt loué par cette dernière pour environ 20 000 francs.

Le procès débute devant le Tribunal de district de Martigny et St-Maurice. Il est prévu sur deux jours. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Thèmes
Skims débarque en Suisse: on a testé
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
«C'est quoi un bon salaire en Suisse?» Ils répondent
Le salaire est un secret bien gardé en Suisse. Mais si on dévoile rarement son revenu, on peut tous dire ce qui est, à notre sens, un «bon salaire».
Vus de l'étranger, les salaires sont élevés en Suisse. Mais de notre côté de la frontière, la réalité est différente pour de nombreux travailleurs lorsqu'on y soustrait primes maladie, impôts, transports ou loyer toujours plus élevé, pénurie de logements oblige.
L’article