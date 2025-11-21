ciel couvert-1°
DE | FR
burger
Suisse
CICR

La Croix-Rouge sabre des jobs: 200 personnes touchées à Genève

The International Committee of the Red Cross (ICRC) headquarters is pictured, in Geneva, Switzerland, Thursday, November 20, 2025. (KEYSTONE/Martial Trezzini)
Le siège du CICR à Genève.Keystone

La Croix-Rouge sabre des jobs: 200 personnes touchées à Genève

Le CICR va supprimer 2900 postes à temps plein à travers le monde. L'institution fait face à une diminution de 17% de son budget pour l'an prochain.
21.11.2025, 14:1621.11.2025, 14:16

Le CICR doit renoncer à 2900 équivalents plein temps en raison de la diminution de 17% de son budget pour 2026. L'Assemblée a validé jeudi ce plan à Genève. Environ 200 personnes sont affectées au siège genevois, selon la présidente.

«L'accent est sur la préservation de nos opérations autant que possible», a dit vendredi Mirjana Spoljaric. Il est impossible d'anticiper le nombre de licenciements, étant donné la volatilité de la situation.

Nouveau coup dur pour la Genève internationale

Un tiers du volume peut être résolu par des départs volontaires et l'abandon de postes qui n'étaient pas encore pourvus.

Le Proche-Orient comme principale opération

Le siège et des centres pour des activités mondiales à Manille et Belgrade perdront 400 équivalents plein temps. Des effets seront observés dans une trentaine de sous-délégations même si l'empreinte du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est maintenue dans tous les pays. Certaines seront fermées.

Les dispositifs comme le Proche-Orient, qui va supplanter l'Ukraine comme principale opération, ou le Soudan auront davantage de financements. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Gaza après les bombes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Attention à ces changements pour les conducteurs vaudois en 2026
Le Conseil d'Etat vaudois annonce deux changements pour les automobilistes l'an prochain. Et l'un d'eux ne va pas plaire aux propriétaires de voitures polluantes.
Deux nouveautés attendent les automobilistes vaudois dès le 1er janvier 2026. Ils devront payer 25 francs si leur permis de conduire est établi à la suite d'un changement d'adresse (jusqu'ici gratuit) et la majoration de la taxe pour les véhicules les plus polluants passera de 25% à 40%.
L’article