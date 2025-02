Pamela Anderson viendra faire coucou à Lausanne, lors des Rencontres 7e Art. Keystone

Pamela Anderson sera présente aux Rencontres 7e Art de Lausanne

L'actrice, connue pour son rôle dans la série Alerte à Malibu, est l'une des invitées d'honneur de la manifestation lausannoise, qui se déroulera du 7 au 16 mars.

Plusieurs grands noms du cinéma défileront à Lausanne pour la prochaine édition des Rencontres 7e Art, programmée du 7 au 16 mars. Le festival annonce la venue de cinq invités d'honneur: Marthe Keller, Josianne Balasko, Pamela Anderson, Luc Dardenne et Nick Cassavetes.

L'actrice bâloise Marthe Keller aura droit à une cérémonie spéciale le samedi 8 mars et recevra un prix afin «de célébrer sa carrière exceptionnelle», indiquent les organisateurs dans un communiqué. La remise du prix sera précédée par la projection de l'un de ses films les plus marquants, Bobby Deerfield de Sydney Pollack.

Parmi les autres invitées de marque, l'actrice et réalisatrice Josiane Balasko présentera ses films Gazon Maudit et Grosse Fatigue, lequel lui permettra aussi de rendre hommage à son complice Michel Blanc, décédé l'automne dernier.

Le réalisateur belge Luc Dardenne viendra aussi présenter deux de ses films, L'Enfant et Deux Jours, Une Nuit. Son homologue américain Nick Cassavetes sera aussi de la partie avec She's So Lovely et The Notebook. Il rendra également hommage à ses parents Gena Rowlands et John Cassavetes en présentant Opening Night.

La star américaine Pamela Anderson fera aussi le déplacement de Lausanne pour le week-end de clôture du festival. L'actrice présentera en avant-première le film The Last Showgirl de Gia Coppola. (ats)