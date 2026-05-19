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Neuchâtel aura un open air géant pendant le Nifff (et il y aura du foot)

Quelques images du Nifff 2025.
Quelques images du Nifff 2025 (histoire de se faire envie).Image: Nifff / montage watson

Neuchâtel aura un open air géant pendant le Nifff (et il y aura du foot)

En plus des projections gratuites, le Festival du film fantastique retransmettra plusieurs matchs du Mondial de football sur la place des Halles.
19.05.2026, 14:2419.05.2026, 14:24

Le Festival international du film fantastique de Neuchâtel (NIFFF), dont la 25e édition va se tenir du 3 au 11 juillet, va proposer à nouveau un open air sur la place des Halles. Six séances gratuites permettront de voir ou revoir des grands classiques et populaires du cinéma.

Un écran géant de 18 mètres, déployé à l’extrémité sud de la place, fera des Halles un cinéma à ciel ouvert capable d’accueillir jusqu’à 800 personnes. Le public prendra place sur des transats, des chaises ou sur les terrasses des restaurants. Une disposition repensée permettra aux festivaliers «de profiter des projections sur toute la longueur de la place», ont indiqué mardi le NIFFF et la Ville de Neuchâtel.

Côté programmation, le NIFFF proposera RRR, qui sera présenté par S. S. Rajamouli en personne. Les cinéphiles pourront aussi revoir Mulholland drive de David Lynch ou Shrek.

La coupe du monde pendant le festival

Deux films, au cœur de la rétrospective 2001 seront aussi projetés, à savoir Shaolin soccer ou Goal of the dead. «Ils font la part belle au football mutant et déchaîné», peut-on lire dans le communiqué. Un dernier film surprise sera annoncé prochainement.

Au-delà des séances de cinéma, l’open air permettra de suivre cinq rencontres du Mondial de football, retransmises sur la place des Halles. (jah/ats)

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