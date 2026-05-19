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Un 14e prévenu apparaît dans l’affaire du Constellation

This photograph shows the sign indicating the bar Le Constellation displayed on its facade, where a fire ripped through the venue during New Year&#039;s Eve celebrations in the Alpine ski resort town ...
Le sinistre s’est produit le 1er janvier 2026.Image: AFP

Un nouveau prévenu apparaît dans l’affaire du Constellation

Un employé communal de Crans-Montana est devenu mardi le quatorzième prévenu dans l’enquête sur le drame du Constellation.
19.05.2026, 14:5019.05.2026, 14:52

L’enquête autour du drame du Constellation à Crans-Montana prend un nouveau tournant. Comme le révèle le Pôle enquête de la RTS, un employé de la commune de Crans-Montana a été mis en prévention mardi matin à Sion. Il devient la quatorzième personne visée par l’instruction pénale dans l'enquête sur le drame qui a coûté la vie à 41 personnes et fait 115 blessés dans la nuit du 1ᵉʳ janvier.

D'après les infos de la chaîne publique, l’homme n’était au départ pas entendu comme suspect. Convoqué par la police avec le statut de «personne appelée à donner des renseignements» — une position située entre témoin et prévenu, précise la chaîne — il aurait vu son statut basculer en cours de matinée.

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Les inspecteurs ont interrompu l’entretien pour contacter les procureures chargées du dossier. Celles-ci ont finalement estimé que l’employé devait désormais être entendu comme prévenu. Le changement de statut lui a été annoncé après la pause de midi. Toujours d’après le Pôle enquête de la RTS, l’homme a alors refusé de poursuivre son audition, mettant un terme à l’interrogatoire.

Qui était-il?

L’homme travaillait à l’époque des rénovations du Constellation, en 2015, au sein du Service des constructions de la commune de Chermignon. Il occupe aujourd’hui encore un poste dans le domaine des constructions pour la commune de Crans-Montana.

Avec cette nouvelle mise en prévention, l’enquête continue de s’élargir. Quatorze personnes sont désormais poursuivies dans ce dossier: les époux Moretti, cinq élus ou anciens élus ainsi que sept employés communaux. (jah)

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