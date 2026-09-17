C'est chez Swica que les Suisses sont les plus satisfaits. Image: keystone/shutterstock

Voici la pire assurance maladie de Suisse, selon ses clients

Selon une enquête menée par le magazine de consommateurs K-Tipp, la qualité du service varie fortement d’une caisse maladie à l’autre. L’une d’elles obtient d’excellentes évaluations de ses clients, tandis qu'une autre termine largement dernière.

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Les primes d’assurance maladie pèsent de plus en plus lourd sur de nombreux ménages en Suisse. Et lorsque le service laisse à désirer, l’agacement est grand. Mais de quelle caisse maladie les Suissesses et les Suisses sont-ils particulièrement insatisfaits? C’est la question à laquelle s’est intéressé K-Tipp.

L’enquête représentative sur la satisfaction de la clientèle a été réalisée pour K-Tipp par l’institut lucernois Yougov. Les personnes interrogées étaient des assurés ayant eu recours à des prestations de leur caisse au cours des deux dernières années. Elles ont indiqué si elles étaient satisfaites du service et quels problèmes elles avaient rencontrés.

Ces caisses sont mal notées par les sondés

Des factures relevant des prestations obligatoires qui restent impayées pendant des mois valent de mauvaises notes à Avenir, filiale du Groupe Mutuel. C’est notamment pour cette raison qu’elle occupe l’avant-dernière place.



Selon l’enquête, seule Assura fait moins bien. Seuls 39% de ses assurés lui attribuent de bonnes notes. Chez Assura, les problèmes les plus fréquents seraient des factures payées trop tard ou pas du tout, ainsi que des décomptes peu clairs. Comme l’indique la porte-parole Charline Gerber au magazine, Assura a pris des mesures pour améliorer la satisfaction de sa clientèle.

Ce sont surtout les jeunes de 18 à 35 ans qui critiquent la mauvaise qualité du service des caisses maladie. Le problème le plus fréquemment cité concerne les factures impayées. Il est également mentionné chez des caisses affichant un taux de satisfaction plus élevé, comme Atupri, Concordia, CSS, Helsana, Sanitas et Visana. Bonne nouvelle toutefois: le problème s’est atténué. Par rapport aux deux années précédentes, la part des réclamations de clients concernant des factures refusées est passée de 56 à 35%. En revanche, les plaintes portant sur des délais de réponse trop longs, des demandes de renseignements agaçantes et des employés peu aimables ont augmenté.

Swica arrive en tête

Les personnes interrogées sont satisfaites de Swica. Helsana arrive ensuite, suivie de Visana. Ces trois caisses occupaient déjà le podium l’année précédente. KPT s’est hissée à la quatrième place, après avoir terminé à l’antépénultième position en 2022 et 2023.

Helsana se classe deuxième en matière de satisfaction de la clientèle. Image: KEYSTONE

L’enquête révèle également que les jeunes de 18 à 35 ans ont moins souvent eu recours aux prestations de leur caisse maladie que l’année précédente. Leur proportion est passée de 82 à 67%. Les Suisses alémaniques sont en revanche un peu plus nombreux à solliciter des prestations, avec 79%, contre 74% des Suisses romands. Enfin, les femmes sont 80% à avoir recours à ces prestations, contre 76% des hommes. (kek/trad. hun)