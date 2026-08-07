Un réservoir d'eau est livré à Combi (FR), non loin du lac Noir. L'armée est également mobilisée. Image: Anthony Anex

L'armée suisse passe à l'action: 170 000 litres d'eau tombent du ciel

Faute d'eau, des hélicoptères ravitaillent plusieurs alpages fribourgeois tandis que la sécheresse relance les questions sur l'avenir de l'agriculture de montagne.

Fabian Gobet / ch media

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L'action se déroule un jeudi après-midi dans l'alpage fribourgeois de Combi, tout en haut du Breccaschlund. Une région inscrite à l'Inventaire fédéral des paysages. Mais ce tableau idyllique est trompeur.



Bientôt retentit le vacarme d'un hélicoptère, et des journalistes venus de toute la Suisse se pressent dans le bâtiment exigu de l'alpagiste Hans Kohler. Et pour cause: avec la sécheresse persistante que connaît la Suisse, certains alpages fribourgeois sont ravitaillés en eau par hélicoptère. Récemment, le canton a déclaré l’état d’urgence afin d’obtenir le soutien de l’armée.

Hans Kohler occupe cet alpage depuis huit ans. C'est la deuxième fois qu'il connaît une telle pénurie d'eau, la précédente remontait à 2022. Il se souvient:

«A l'époque, ce n'était pas aussi grave»

Il se montre inquiet face à la situation, surtout pour ses 28 bovins:

«La chaleur ne fait pas de bien aux animaux, ils supportent mieux le froid»

Il précise toutefois que son domaine est plutôt à l'ombre et qu'il y a encore beaucoup d'herbe. Il poursuit:

«Sans eau, nous devrons partir. Et dans la vallée, nous n'avons presque plus de fourrage»

Deux types d'hélicoptères

Alors que l'entreprise privée Swiss Helicopter est déjà à l'œuvre depuis plusieurs jours, l'armée soutient le canton de Fribourg cette semaine, du mercredi au vendredi. La semaine dernière, un Super Puma de l'armée était déjà intervenu dans l'Oberland bernois pour ravitailler en eau deux alpages.

Une unité de Swiss Helicopter apporte un nouveau chargement d'eau. Image: Anthony Anex

Dans le canton de Fribourg, l'hélicoptère de l'armée peut puiser de l'eau dans différents lacs. Au lac Noir, l'appareil de Swiss Helicopter est rempli manuellement à l'aide d'un tuyau relié à des sources souterraines. Cela s'explique par deux raisons:

D'une part, le lac Noir alimente déjà toute la région environnante, si bien que son niveau est déjà trop bas. Les eaux souterraines, elles, ne sont en revanche pas encore épuisées.

D'autre part, les zones d'intervention adaptées aux deux types d'hélicoptères diffèrent fortement.

Un Super Puma peut transporter environ 1600 litres d'eau par vol, mais nécessite bien plus d'espace pour décoller et atterrir. L'hélicoptère de type Ecureuil de Swiss Helicopter est plus maniable et requiert une surface de manœuvre réduite. Sa capacité est toutefois moindre: environ 800 litres par vol. C'est pourquoi le remplissage par tuyau n'est efficace que pour ce type d'appareil.

Les vaches observent l'agitation qui règne dans leur alpage. Image: Anthony Anex

20 000 litres pour une semaine

«Je reçois environ 20 000 litres d'eau, qui devraient suffire pour une semaine environ», explique l'alpagiste Hans Kohler, qui exploite une ferme à Riggisberg avec sa famille. Le chef de la protection civile du canton de Fribourg, Pierre Burton, qui coordonne l'opération, ajoute:

«Il faut pour cela environ 25 vols»

Un transport dure environ cinq minutes, parfois même seulement quatre. Malgré la rapidité avec laquelle le pilote et son équipe travaillent, une telle opération engendre des coûts élevés: Swiss Helicopter facture entre 43 et 45 francs par minute de vol. Il en va autrement du côté de l'armée. Les coûts n'y sont pas plus bas (plutôt le contraire), mais ils sont facturés différemment et se révèlent ainsi plus avantageux pour l'alpagiste et le canton.

D'ici vendredi, ce sont au total près de 170 000 litres d'eau qui seront transportés vers huit alpages fribourgeois, selon Pierre Burton. S'il ne pleut pas bientôt, d'autres transports d'eau par voie aérienne devraient suivre.

Tradition ou modèle en voie de disparition?

Face à la répétition des périodes de sécheresse, des questions se posent. Les épisodes de canicule tendent à se multiplier, et on observe actuellement une forte pénurie d'eau. Dans les vallées, un manque de fourrage se fait également sentir, et les vaches doivent quitter les alpages plus tôt, voire être abattues d'urgence. L'estivage tel que nous le connaissons a-t-il encore un sens dans ces conditions?

Oui, répond Sabine Müller, directrice adjointe du centre de compétences agricole de Grangeneuve et responsable de la section Agriculture. Le changement climatique ne saurait être nié, mais le problème est complexe, selon elle.

L'estivage relève aussi, selon Sabine Müller, de l'entretien du paysage: les vaches mangent l'herbe, qui reste ainsi plus courte, ce qui réduit le risque d'incendies et, en hiver, celui d'avalanches. Elle affirme:

«C'est aussi une tradition, et la désalpe est une fête populaire à laquelle nous devons également prêter attention.»

De nombreux projets sont actuellement en cours pour améliorer l'approvisionnement en eau des alpages, ce qui la rend optimiste. L'alpagiste Hans Kohler se montre lui aussi confiant.



L'hélicoptère effectue un dernier passage, puis s'éloigne. Le silence retombe sur le Breccaschlund. Pour l'instant. (trad. ysc)