Le temps promet d'être pour le moins changeant, cette semaine. canva/shutterstock/meteosuisse

Il fait de nouveau moche, mais la semaine promet des surprises météo



De la pluie, du soleil — et même de la neige? Cette première semaine de printemps promet une météo plutôt... créative. Vos prévisions pour ces prochains jours.

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Après une semaine au temps plutôt clément, ce dimanche a marqué le retour des intempéries. Grisaille et pluie étaient au rendez-vous, malgré des éclaircies en fin de journée, sur le plateau romand, deux jour après l'arrivée officielle (ou «astronomique») du printemps — ou le vendredi 20 mars à 15h46 (précises, oui, comme l'explique la RTS).

Super, le début du printemps.

Mais quelles seront les humeurs de nos cieux ces prochains jours? On va vers un temps plutôt lunatique, selon les premières prévisions de MétéoSuisse.

Bonne nouvelle pour le début de semaine

Après ce ciel dominical nuageux, avec quelques éclaircies par endroits, le début de semaine s'annonce cependant plus ensoleillé.

Lundi, il fera en moyenne entre 2°C et 13°C en Suisse romande. Le thermomètre pourrait même grimper jusqu'à 14°C à Genève et 15°C à Sion, malgré quelques passages nuageux.

Mardi, le ciel sera «bien ensoleillé», de manière générale (c'est-à-dire plus que la veille, a priori). Il fera jusqu'à 14°C à Lausanne, au maximum 15°C à Fribourg, et carrément 16°C à Bienne, Delémont, Sion et Genève.

Retour de la neige en milieu de semaine?

C'est en milieu de semaine que ça se gâte à nouveau. Mercredi, il faut s'attendre à des averses, et au maximum 13°C en moyenne, sur le plateau romand.

Et, jeudi, surprise, il faudra peut-être ressortir les doudounes: l'hiver fait un petit come-back. Au programme, un temps «très nuageux» et de faibles «chutes de pluie et de neige mêlées», même potentiellement sur le plateau, prédit MétéoSuisse. Il devrait faire entre 1°C et 6°C, tout au plus 7°C à Sion et à Genève.

Week-end plus frais

Si les prévisions pour le week-end demeurent encore relativement incertaines, les températures ne semblent pas remonter immédiatement, après ce jeudi potentiellement neigeux.

Vendredi, si le ciel sera en partie ensoleillé, il y aura passages nuageux parfois denses, et il fera tout au plus 6°C de manière générale.

Un peu pareil pour samedi et dimanche, sauf qu'il devrait tout de même faire un peu plus chaud: respectivement jusqu'à 8°C puis 10°C pour le dernier jour de la semaine.