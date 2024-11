COP29: La Suisse dégringole au classement climatique

Des militants pour le climat manifestent à Zurich. Keystone

Le classement annuel climatique fait de la Suisse un mauvais élève, chutant de douze places. La Confédération est accusée d'immobilisme par Greenpeace et le WWF.

Plus de «Suisse»

La Suisse dégringole dans le classement climatique 2025 publié mercredi en marge de la COP29 à Bakou. Elle pointe dorénavant à la 33e place sur 63, en recul de douze places. La faute à un immobilisme au niveau de la politique climatique, selon Greenpeace et le WWF.

L'indice de performance sur le changement climatique (CCPI) est un classement publié chaque année par l'ONG German Watch, le New Climate Institute et le Climate Action Network. Il exprime la performance des pays dans différents domaines.

Avec son 33e rang, la Confédération évite de peu la note globale «faible» («low»). Elle atteint un classement «moyen» («medium») en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d'énergie.

Efforts de la Suisse insuffisants

Mais sa note est plombée par les retards dans le développement des énergies renouvelables et, surtout, par l'insuffisance de sa politique climatique. Dans ce dernier domaine, elle se classe 48e et récolte la note «faible».

Pour le WWF et Greenpeace, ce classement médiocre s'explique essentiellement par la réticence des autorités fédérales à mettre en œuvre des mesures plus ambitieuses pour l'atténuation du réchauffement climatique. Le rejet pur et simple du verdict de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire des Aînées pour le climat Suisse illustre bien ce blocage.

Depuis l'adoption de l'Accord de Paris en 2015, qui fixe comme objectif de limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré, la Suisse ne fait pas assez d'effort pour réduire les émissions carbone d'ici 2030, note l'ONG. Elle devrait doubler ses efforts de décarbonation sur son territoire.

Podium vide

Plusieurs lois et révisions relatives au climat entreront en vigueur l'an prochain:

«Le Conseil fédéral aurait eu la possibilité d'améliorer la situation par le biais d'ordonnances. Mais il a refusé d'utiliser cette possibilité. L'idée d'orienter davantage le secteur de la finance vers la protection du climat reste par exemple lettre morte» Greenpeace

Ce classement, établi depuis 2005, s'intéresse à 63 pays et à l'Union européenne, qui, ensemble, sont responsables de plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial.

Le podium reste pour l'instant vide. En effet, aucun des pays pris en compte ne met en œuvre les efforts nécessaires pour s'aligner sur l'objectif de limiter le réchauffement global à 1,5 degré. Le Danemark, les Pays-Bas et le Royaume-Uni occupent les meilleures places, tandis que les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Iran sont en queue de peloton. (sda/ats)