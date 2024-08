Le canton de Bâle-Ville est le plus respectueux du climat en Suisse. Image: keystone

Respect du climat: voici le pire canton de Suisse

Aucun canton suisse n'est encore en mesure d'atteindre les objectifs climatiques de Paris, mais certains s'en rapprochent plus que d'autres. Le WWF les a classés en fonction des mesures qu'ils mènent pour protéger le climat.

Commençons par la bonne nouvelle: des progrès ont été réalisés depuis le classement de 2019. Mais malgré cela, aucun canton n'a atteint l'objectif de 1,5 degré. Leandro De Angelis, expert en énergie au WWF, déclare: «Le classement révèle des différences parfois importantes entre les cantons et montre ainsi la grande marge de manœuvre au niveau cantonal».

Regardons tout cela en détail.

Le classement

Les cantons jouent un rôle central dans la protection du climat. Ils prennent des décisions autonomes, surtout dans le domaine du bâtiment, qui est responsable de 40% de la consommation énergétique suisse et de près d'un quart des émissions de gaz à effet de serre. A cela s'ajoute le grand potentiel de développement de l'énergie solaire et de l'infrastructure de recharge pour les voitures électriques. Sans les cantons, la Suisse ne peut pas atteindre ses objectifs en matière de politique climatique et énergétique.

Les cantons peuvent édicter des prescriptions en matière d'efficacité énergétique et d'utilisation d'énergies renouvelables, mettre en place des incitations financières et veiller à sensibiliser et à conseiller les propriétaires.

Celles-ci sont actuellement révisées conjointement par les directeurs de l'énergie des cantons afin de prendre en compte les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Alors que certains cantons sont en avance, d'autres sont encore nettement à la traîne, même par rapport à des recommandations obsolètes.

L'évaluation a également déterminé si et dans quelle mesure les cantons se trouvent sur une voie menant à des émissions nettes nulles. Ils devraient atteindre cet état au plus tard en 2037, afin que la Suisse dans son ensemble puisse remplir les objectifs climatiques fixés par le peuple.

Le canton le plus respectueux du climat

Les cantons se sont vus attribuer un note allant de 1 à 5, sur la base d'une évaluation portant sur six champs d'action:

Objectif zéro net

Efficacité énergétique des bâtiments

Chauffage renouvelable

Energie renouvelable

Mobilité électrique

Exemplarité de l'administration cantonale

Seuls les objectifs et les mesures mises en œuvre ont été pris en compte, ainsi que les indicateurs d'impact. Bâle-Ville obtient ainsi le meilleur résultat, mais le demi-canton n'obtient que 3,5 sur 5. Neuchâtel et Uri complètent le podium, avec respectivement 2,81 et 2,8.

Appenzell Rhodes-Intérieures se révèle le pire élève de Suisse, avec une note d'à peine 1,9 sur 5.

Passons aux résultats détaillés et penchons-nous sur les différents champs d'action des cantons. 👇

Efficacité énergétique des bâtiments

Genève a introduit une obligation de rénovation: les bâtiments dont la consommation de chaleur dépasse une valeur fixée doivent être rénovés, et leur consommation de chaleur doit être réduite. La valeur est augmentée périodiquement.

Chauffage renouvelable

Les réglementations dans le canton de Zurich prévoient que lors du remplacement de chauffages dans des bâtiments existants, des alternatives renouvelables (par exemple des pompes à chaleur) doivent être mises en place.

Energie renouvelable

Uri et le Valais sont les premiers cantons à prévoir des directives pour l'autoproduction d'électricité lors de la rénovation d'un toit. Si le toit d'un bâtiment est rénové, il doit être équipé d'une installation photovoltaïque ou d'une installation solaire thermique.

Mobilité électrique

Neuchâtel a introduit l'obligation d'équiper 40% des nouvelles constructions de places de stationnement d'une borne de recharge. Mais d'autres pays vont encore beaucoup plus loin. En France, la proportion prescrite est de 75%, en Italie de 100% pour les bâtiments non résidentiels.

Données et sources Le WWF a commandé le classement des cantons 2024 à l'entreprise de conseil EBP. Pour l'évaluation globale des cantons, seuls les objectifs et les mesures mises en place ont été pris en compte dans les différents champs d'action. L'impact réel, par exemple en termes de réduction des émissions, n'a pas été pris en compte.



Dans le classement final des 26 cantons, le WWF a en revanche tenu compte de ces indicateurs d'impact, ce qui explique que le classement diffère parfois quelque peu de l'évaluation globale du rapport EBP.

(fox)

Traduit et adapté de l'allemand par Tanja Maeder