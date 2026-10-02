Neuchâtel: plus de 1500 personnes ont défilé pour le climat

Plus de 1500 personnes ont manifesté vendredi soir à Neuchâtel pour la «justice climatique et contre l'austérité et la militarisation», ont indiqué les organisateurs dans un communiqué. Ce rassemblement s'inscrit dans le cadre du mouvement national «Pas d'été à 50 degrés»

Plus de «Suisse»

Le cortège s'est élancé à 18h30. La mobilisation était une réponse à «l'inaction institutionnelle face au réchauffement climatique», selon le communiqué.

Il s'agissait également de dénoncer les «politiques austéritaires qui sont actuellement poussées partout en Suisse et qui veulent couper dans les services publics au profit de l’armée et de la militarisation».

L'appel a été lancé par un large collectif comprenant notamment Uniexs contre l’austérité, le Syndicat des Services Publics, le Groupe pour une Suisse sans Armée et la Grève du Climat. Plusieurs associations et partis de jeunesse ont également soutenu le mouvement.

Les week-ends derniers, d'autres manifestations pour le climat ont eu lieu dans le pays. Elles ont rassemblé près de 20'000 personnes en Suisse romande. (sda/ats)