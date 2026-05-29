Image: Imago / MétéoSuisse / Unsplash, montage watson

On sait quand la pluie va faire son retour en Suisse

La Suisse romande connaîtra un week-end très chaud et largement ensoleillé, avant le retour progressif des orages et d’une graduelle baisse des températures.

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Après une fin de mois de mai caribéenne, la Suisse romande s’apprête à vivre un week-end de début juin particulièrement chaud, avant une dégradation plus marquée en cours de semaine prochaine.

La Suisse romande reste sous l’influence d’un anticyclone s'étendant progressivement sur l’Europe centrale, lequel favorise un temps largement ensoleillé et des températures nettement supérieures aux normales de saison. Cette configuration maintient des conditions pleinement estivales jusqu’au week-end, avec des maximales proches, voire localement supérieures, à 30°C en plaine.

Selon les dernières tendances météorologiques, cette masse d’air chaud devrait progressivement perdre de son intensité dès le début de la semaine prochaine, sous l’effet d’un courant d’ouest plus perturbé sur les Alpes.

Un week-end très chaud en perspective...

Samedi, le mercure franchira le seuil des 31°C à Genève et Sion. Les 30°C devraient être atteints à Bienne et Delémont, et les 29°C à Lausanne, Yverdon-les-Bains, Fribourg et Neuchâtel.

Il faudra penser à refaire les stocks de crème solaire. Image: MétéoSuisse

Dimanche marquera le début d’un changement plus instable. Après une matinée encore assez lumineuse, malgré des voiles nuageux, le ciel deviendra plus changeant au fil des heures.

Des averses et des orages parfois fréquents sont attendus dans l’après-midi et en soirée, avec localement d’importants cumuls de pluie et des cellules orageuses. Malgré cette évolution, les températures resteront élevées avec environ 28°C en plaine.

Malgré quelques perturbations, la chaleur va marquer la journée de dimanche. Image: MétéoSuisse

Pour ce qui est des dangers d'incendies, la vigilance est élevée sur l'ensemble du pays, avec un niveau de risque «marqué» en Suisse orientale, dans le Tessin et au nord du lac de Morat, et «fort» par endroits dans le Valais.

Faire du feu dans ces régions implique un degré de vigilance très élevé! Image: MétéoSuisse

… avant une semaine de plus en plus fraîche

Lundi, le ciel redeviendra plus calme et souvent bien ensoleillé en plaine, même si de nombreux nuages résiduels persisteront sur les reliefs, où quelques averses resteront possibles. Les températures amorceront toutefois une légère baisse avec des maximales proches de 27°C à Genève.

La tendance à un rafraîchissement progressif devrait ensuite se confirmer mardi, avec un ciel devenant de plus en plus nuageux au fil de la journée et le retour d’averses orageuses sur l'ensemble du territoire. Les températures ne devraient plus dépasser les 25°C, comme à Lausanne, Martigny, Bienne et Delémont (23°C), ou Bulle et Fribourg (22°C).

Y'a pas à dire, c'est plus la même ambiance. Image: MétéoSuisse

L’évolution demeure plus incertaine pour la seconde moitié de semaine. Les modèles privilégient néanmoins un temps plus changeant, souvent nuageux et ponctué d’averses, avec des températures revenant vers des valeurs plus proches des normales saisonnières, comprises entre 19 et 23°C.

Des averses et perturbations locales sont à prévoir un peu partout en Suisse. Image: MétéoSuisse

Les nuits seront à nouveau fraîches en fin de semaine prochaine. Image: MétéoSuisse

Pour la période allant du 5 au 11 juin, les tendances à plus long terme de MétéoSuisse envisagent le retour progressif de conditions plus stables sur l’Europe centrale. Après quelques passages perturbés en début de période, le temps pourrait redevenir plus sec et mieux ensoleillé, avec des températures généralement comprises entre 22 et 28°C. (ysc)