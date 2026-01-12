faible pluie
DE | FR
burger
Suisse
Commentaire

Crans-Montana prouve que la Suisse a bien fait d'aider

La Suisse a apporté son aide: un garçon blessé originaire de Gaza à son arrivée à Zurich.
La Suisse a apporté son aide: un garçon blessé originaire de Gaza à son arrivée à Zurich.Image: Michael Buholzer
Commentaire

Crans-Montana rappelle une évidence que la Suisse refusait de voir

En 2025, la Suisse a offert une aide médicale aux personnes blessées par la guerre en Ukraine et aux enfants blessés de Gaza. Aujourd’hui, elle a elle-même eu besoin de l’aide d’autres pays, et l’a reçue.
12.01.2026, 18:5212.01.2026, 18:52
Stefan Bühler / ch media

Lorsque la Suisse a fait venir à l’automne 20 enfants blessés de Gaza pour les soigner, les critiques ont surgi. Certains ont qualifié la démarche d'inefficace, lui reprochant d'être juste une opération pour des politiciens en quête de reconnaissance, et affirmant qu'elle allait mettre à mal un système d’asile déjà saturé.

C’était honteux. Il était également honteux que le Conseil fédéral ait d’abord refusé, en 2022, d’accueillir des civils blessés d’Ukraine. Ce n’est qu’après la pression publique qu’il est revenu sur sa décision.

Une entraide internationale salvatrice

Après la catastrophe de Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 116 blessés, la Suisse avait elle-même besoin d’aide. Pour assurer la prise en charge médicale des adolescents et jeunes adultes gravement brûlés, elle n’avait pas assez de spécialistes, pas assez de matériel et pas assez de places hospitalières adaptées.

Commentaire
Une honte pour la Suisse

Et il s’est avéré que, grâce aux actions d’aide pour les personnes venues d’Ukraine et de Gaza, les autorités compétentes à Berne disposaient désormais des meilleurs contacts avec leurs partenaires européens.

Plus de 20 pays, de la Norvège à la Turquie, ont immédiatement proposé leur aide. Environ 40 personnes ont pu être transférées vers des cliniques spécialisées en Europe.

Seul, notre pays aurait été dépassé. En clair: sans aide venue de l’étranger, encore plus de jeunes seraient morts.

Lorsque la Confédération a offert son aide pour les victimes de la guerre en Ukraine et les enfants de Gaza, elle ne l’a pas fait par intérêt personnel, mais pour soulager la détresse. Néanmoins, cela confirme, une fois de plus, le fait que la solidarité finit toujours par porter ses fruits, tôt ou tard.

Traduit de l'allemand par Tim Boekholt

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
3
Neuchâtel et Fribourg préparent l'hommage ++ Marche blanche
de Team watson
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
Il raconte pourquoi Gaza et l'Ukraine ont été cruciaux pour Crans-Montana
de Stefan Bühler, Léonie Hagen, Julian Spörri
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
1
Ils utilisent l'IA pour dénuder des mineures mortes à Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
Pourquoi certains sont haineux envers les victimes de Crans-Montana
de Sabine Kuster
Thèmes
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)
1 / 9
L'incendie dramatique du 1er janvier, à Crans-Montana (VS)

Un incendie s'est produit ce jeudi 1er janvier à 1h30 dans un bar de la station de ski de Crans-Montana (VS).
partager sur Facebookpartager sur X
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Le «gang du loto» a battu la Loterie Romande
Ils avaient une stratégie efficace pour rafler un gros lot à la Loterie Romande, mais leur manœuvre n'avait pas été appréciée: épilogue.
Le groupe qu'on surnommait le «gang du loto» a finalement été payé. Avec le jeu Joker de la Loterie Romande dans le viseur, les joueurs avaient une stratégie simple: jouer, sur un week-end, toutes les combinaisons possibles pour décrocher le gros lot, mais la Loterie romande n'avait pas apprécié l'effort. Face à ce qu'elle pensait être une situation frauduleuse, l'organisme avait d'abord bloqué le jeu et les nouvelles mises. Ce seront donc 65% des combinaisons qui auront été jouées, soit 1,295 million de francs investis.
L’article