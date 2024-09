Des pro-Jurassiens, ce dimanche 22 septembre 2024, à Moutier. Image: KEYSTONE

Commentaire

Non, la Question jurassienne n'est pas terminée

Le transfert plébiscité de Moutier dans le canton du Jura n'épuise pas la Question jurassienne, qui pourra rebondir. Des communes restées bernoises se sentent ce soir coupées du monde.

Passée l’euphorie du transfert de Moutier dans le canton du Jura, il faudra porter une attention toute particulière aux communes de la petite vallée creusée par le Gaibiat. Le long de ce cours d’eau, on trouve les communes de Crémines, Corcelles, Eschert, Grandval et Elay. Toutes ont dit «non» au départ de la cité prévôtoise du canton de Berne.

Aujourd’hui, ces communes sont comme coupées du monde. Leur débouché géographique naturel est Moutier. Qui s’en va donc. L’autre porte de sortie est un peu bouchée par la montagne et ne mène même pas dans le canton de Berne, mais dans celui de Soleure.

Dans le reste du Jura bernois, hormis quelques très rares localités, toutes ont ratifié l’accord berno-jurassien réglant le transfert de Moutier.

Alors non, la Question jurassienne n’est pas totalement terminée. Certes, institutionnellement, Berne et Delémont ont tiré un trait dessus. Les partenaires bernois et jurassiens se quittent sinon bons amis, du moins avec le sentiment du devoir accompli.

Comme si la ville de Genève rejoignait le canton de Vaud

Ceci étant dit, il faut imaginer la chose: Moutier qui se sépare de Berne pour rejoindre le Jura, c'est comme si la ville de Genève rejoignait le canton de Vaud sans le reste des communes genevoises. On conçoit mal un tel cas de figure. Eh bien, c’est ce qui arrive avec Moutier.

Des communes du Jura bernois qui avaient autrefois Moutier pour chef-lieu de district, on pense à celles de la Vallée de Tavannes, peuvent regarder vers Bienne, une ville bien bernoise, elle, et qui présente l’avantage d’être bilingue.

Mais les communes situées le long du Gaibiat, appelées aussi Le Cornet, un nom de circonstance, doivent se sentir plus que jamais enfermées dans un destin qu’elles ont choisi, il y a quelques années, en n’imitant pas le choix de Moutier quand il en était encore tant. Rendez-vous compte! Grandval veut son école secondaire, pour 35 élèves seulement, tout ça pour ne pas envoyer sa jeunesse à l’école de secondaire de Moutier bientôt jurassienne. Comment cela pourra-t-il tenir dans la durée? Rien ne permet d'affirmer que les frontières cantonales ne bougeront pas à nouveau.

Le Jura? Bon débarras!

La Question jurassienne laisse des orphelins derrière elle. Rétrospectivement, on en veut au canton de Berne d’avoir, à compter de 1947, tout fait pour empêcher la création d’un canton du Jura, avant de s’y résoudre, au prix d’une séparation entre le Nord devenu jurassien et le Sud resté bernois – Moutier, seule localité du Sud ayant le rang de ville, passant, à présent, au Nord. Le vote quasi-soviétique du canton de Berne en faveur du transfert de la cité prévôtoise dans le canton du Jura dit certainement l’espoir de ne plus jamais entendre parler de cette maudite Question jurassienne. Le Jura? Bon débarras!

Pas sûr que toute la population du Jura bernois, qui a approuvé moins franchement que le reste du canton de Berne le transfert de Moutier – La Neuveville faisant exception avec 80% de «oui» – sache exactement où elle habite ce dimanche soir.