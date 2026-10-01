Coop célèbre son millième point de vente. Image: montage watson

Coop révèle ses chiffres: 4 minutes et 53 secondes

Le géant de la distribution annonce l'ouverture de son millième point de vente dans le pays.

Plus de «Suisse»

En ouvrant une nouvelle Coop à Emmen, le groupe compte désormais 1000 points de vente à travers la Suisse, après avoir ouvert 124 nouveaux magasins en dix ans:

«De l'effervescence du centre-ville de Genève au calme de Bettmeralp (VS), à près de 2000 mètres d'altitude, les points de vente Coop reflètent toute la diversité de la Suisse.» Coop dans un communiqué

Ces 1000 supermarchés représentent environ 1,1 million de mètres carrés de surface. Coop affirme ainsi exploiter le réseau de vente le plus dense du commerce de détail suisse. Ses magasins couvrent «une superficie d'environ 1,1 millions de m²». Selon l'enseigne, 99% de la population vit aujourd'hui à moins de 15 minutes en voiture du magasin Coop le plus proche. Le temps de trajet moyen ne serait que de 4 minutes et 53 secondes pour rejoindre une succursale du groupe.



Cette proximité constitue un axe stratégique pour Philipp Wyss, président de la Direction générale de Coop. Il explique:

«Au cours des dix dernières années, nous avons ouvert 124 nouveaux points de vente et investi au total environ 3,5 milliards de francs dans la modernisation de nos magasins. Cela a largement contribué au succès de Coop, y compris dans les régions où assurer une présence est particulièrement exigeant, notamment en raison de contraintes logistiques ou saisonnières.»

Coop profite de sa communication pour donner quelques chiffres. Quelque 2250 achats sont effectués chaque minute dans les magasins Coop lors d'un jour de semaine moyen. Environ 150 points de vente sont approvisionnés en grande partie par Railcare, l'entreprise ferroviaire de Coop, et 84'000 m² de leurs toitures sont équipés d'installations photovoltaïques. Sept magasins sont par ailleurs gérés exclusivement par des apprentis, dont ceux de Genève Parc St-Jean, Prilly Business Parc et Fribourg Jura. Enfin, 43% des gérantes et gérants actuels ont eux-mêmes effectué leur apprentissage chez Coop. (hun)